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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 12:41
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.04.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Онлайн-платформа для обучения трейдингу, без воды, без рекламы
Здравствуйте!

Хочу представить вам школу Константина Шилина - https://shilintrade.com/
Школа делалась как база знаний для своих учеников (в основном для трейдеров Московской Биржи), по этому весь материал тут без воды и рекламы, что сейчас редкость. Все по делу и очень грамотно.



Чему учат бесплатно?

Обучение в школе позволит вам в будущем, с пониманием основ, изучать любые торговые методы и стратегии. А правильная работа с рисками и торговым терминалом позволит вам не терять деньги по причине технических ошибок. Обучение устроено таким образом, что начинающих трейдер всего за 5 простых шагов пройдет путь от изучения основ биржевой торговли до осознанного понимания действий участников рынка.

А именно:
  1. Основы биржевой торговли;
  2. Торговый терминал QUIK;
  3. Основы технического анализа;
  4. Основы Price Action;
  5. Полезные утилиты для торговли.
Каждый паттерн или каждая техническая ситуация объясняется так, что вы учите не просто фигуры, а понимаете суть.

Как именно учат:
  • В удобном онлайн-видео формате.
  • После каждого раздела вы сможете пройти самостоятельное тестирование или выполнить задание на понимание темы.
  • Каждый урок длится от 3-х до 10 минут.
  • Вся информация хорошо структурирована и ею удобно пользоваться.

Читать подробнее!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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