Онлайн-платформа для обучения трейдингу, без воды, без рекламы

Здравствуйте!
Хочу представить вам школу Константина Шилина - https://shilintrade.com/
Школа делалась как база знаний для своих учеников (в основном для трейдеров Московской Биржи), по этому весь материал тут без воды и рекламы, что сейчас редкость. Все по делу и очень грамотно.
Чему учат бесплатно?
Обучение в школе позволит вам в будущем, с пониманием основ, изучать любые торговые методы и стратегии. А правильная работа с рисками и торговым терминалом позволит вам не терять деньги по причине технических ошибок. Обучение устроено таким образом, что начинающих трейдер всего за 5 простых шагов пройдет путь от изучения основ биржевой торговли до осознанного понимания действий участников рынка.
А именно:
- Основы биржевой торговли;
- Торговый терминал QUIK;
- Основы технического анализа;
- Основы Price Action;
- Полезные утилиты для торговли.
Каждый паттерн или каждая техническая ситуация объясняется так, что вы учите не просто фигуры, а понимаете суть.
Как именно учат:
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- В удобном онлайн-видео формате.
- После каждого раздела вы сможете пройти самостоятельное тестирование или выполнить задание на понимание темы.
- Каждый урок длится от 3-х до 10 минут.
- Вся информация хорошо структурирована и ею удобно пользоваться.