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Глава SEC считает, что инвесторы ICO не понимают всех рисков

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Старый Сегодня, 11:47
#1
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Имя: Василий
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Инвестирую в: Форекс
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Глава SEC считает, что инвесторы ICO не понимают всех рисков
Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джей Клейтон (Jay Clayton) считает, что регуляторы должны уделять больше внимания объяснению инвесторам рисков, связанных с киберпреступностью, и новым технологиям, которыми пользуются мошенники.

Сотрудники SEC приняли участие в панельной дискуссии в Нью-Йоркском университете. Один из руководителей комиссии, Стивен Пейкин (Steven Peikin), объяснил, что мошенники пользуются популярностью ICO и пытаются выманить деньги инвесторов через проекты-«пустышки». Для понимания технологии распределенного реестра и событий вокруг нее в SEC создана рабочая группа, состоящая из 90 сотрудников комиссии.

Цитата:
«SEC проводит ряд активных расследований в отношении компаний, которые объявили себя инновационными проектами в области блокчейн и криптовалют, но на самом деле просто хотели прикарманить деньги инвесторов», — сказал Стивен Пейкин.
Джей Клейтон выразил обеспокоенность в связи с тем, что многие инвесторы не полностью понимают риски, связанные с первичными размещениями монет, и назвал кибербезопасность одной из основных проблем, которую будет решать на своем посту.

Его коллега, директор подразделения принудительного исполнения SEC Стефани Авакян (Stephanie Avakian), напомнила: в июле комиссия сообщила, что токены могут считаться ценными бумагами и подпадают под действие закона о ценных бумагах. При этом указанный закон требует раскрытия информации и операции с токенами подлежат нормативному контролю для защиты инвесторов.

Напомним, что ранее, комиссия предупредила инвесторов об участившихся случаях биржевых скам-проектов, в которых мошенники вымогают средства, так или иначе связывая это с акционерными компаниями и ICO.

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