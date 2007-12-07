Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,788 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Прислушиваетесь ли Вы к чужой аналитике?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:36
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,645
Благодарностей: 6,411
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Прислушиваетесь ли Вы к чужой аналитике?
Немного раскрою вопрос в теме.

Зачастую даже собственная ТС дает разнонаправленные сигналы, не говоря уже о различных аналитиках.

Из этого и возникает вопрос, читаете ли Вы стороннюю аналитику? В данном случае я не имею ввиду ленту фундаментальных новостей будь то календарь выхода макростатистики или просто финансовые новости, способные оказать влияние на краткосрочные тренды?

Ведь сторонняя аналитика может иногда заставить пересмотреть и собственный прогноз.

Как поступаете?
__________________

Возврат части оборота БО
Приветственный бонус 50%
Счет Setiadi:2458403 (InstaForex)
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
А вы бы вложились в чужой бизнес? hfdevil Знакомства и встречи 62 14.07.2017 00:28
Матчи по аналитике Аркадий (Аналитик) Архив: Прогнозы от пользователей 8 06.09.2009 18:04
как заблокировать чужой аккаунт? insel007 E-Gold 6 22.02.2008 01:06

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Анна Чернобай
В Украине в сфере криптовалют силовики занимаются продразвёрсткой
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Как за неделю поднять ТИЦ на 100 ед?
От marat1983 в разделе «Курилка»
Аватар nn165m
Куда вложить 50$ и получать 5% в месяц?
От nn165m в разделе «Куда инвестировать деньги»
Аватар ttxz
Появилась первая «живая» фотография будущего смартфона Nokia
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Investor01
Viphyip - www.viphyip.info
От Investor01 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kiranev
Программа по сбору ключевиков для написания статьи
От kiranev в разделе «Копирайтинг»
.     
Пользователей
421,788
Тем
487,974
Сообщений
12,140,098

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram