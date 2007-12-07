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Прислушиваетесь ли Вы к чужой аналитике?
Немного раскрою вопрос в теме.
Зачастую даже собственная ТС дает разнонаправленные сигналы, не говоря уже о различных аналитиках.
Из этого и возникает вопрос, читаете ли Вы стороннюю аналитику? В данном случае я не имею ввиду ленту фундаментальных новостей будь то календарь выхода макростатистики или просто финансовые новости, способные оказать влияние на краткосрочные тренды?
Ведь сторонняя аналитика может иногда заставить пересмотреть и собственный прогноз.
Как поступаете?