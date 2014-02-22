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Биржа Bitstamp добавила поддержку SegWit

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Старый Сегодня, 11:32
#1
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Имя: Василий
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Биржа Bitstamp добавила поддержку SegWit
Известная криптовалютная биржа Bitstamp объявила о поддержке решения по масштабированию биткоина Segregated Witness (SegWit). Об этом сообщается в блоге торговой площадки.



Как отмечается, теперь пользователям биржи доступна возможность генерировать совместимые с SegWit биткоин-адреса. При этом новые адреса на бирже будет легко отличить от прежних, поскольку они будут выделены зеленым цветом.

Кроме того, как заверили представители биржи, “старые” биткоин-адреса не теряют свой функционал и совместимы с новыми Segwit-адресами.

Решение по масштабированию сети биткоина Segregated Witness было активировано 24 августа. С активацией SegWit в перспективе устраняется ряд проблем, стоявших на пути биткоина, а также открываются возможности для существенного масштабирования сети и реализации различных инновационных проектов. В частности, благодаря SegWit в сети биткоина может безопасно быть запущен протокол Lightning Network, позволяющий осуществлять микротранзакции.

Напомним, почти одновременно с биржей Bitstamp о поддержке SegWit объявила команда популярного биткоин-кошелька GreenAddress.

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