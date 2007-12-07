Ураган Ирма может стать самым дорогим в истории США

Ирма движется в сторону Флориды, пятая категория урагана может означать, что для американской экономики Ирма может стать самым дорогим ураганом в истории.
Ирма - один из трех ураганов, движущихся в сторону Северной Америки. Прогнозируется, что он ударит по Флориде в обед в воскресенье. Такие новости повлияли сперва на целые отрасли экономики: от компаний по производству апельсинового сока до страховых и игроков рынка природного газа. Некоторым районам, включая Майами и Майами Бич, было предписано провести эвакуацию. В Barclays Plc оценивают потери страховых в случае худшего сценария в в $130 млрд.
“Угроза прямого удара по Флориде на выходных и в начале рабочей недели продолжает усиливаться
”, - заявили в Национальном центре ураганов. Пока центр шторма пришелся на Тёркс и Кайкос, а также юго-восток Багамских Островов.
Ураган Хосе был позади Ирмы в Атлантике, и прогнозируется, что он ударит по северу Пуэрто-Рико. В Мексиканском Заливе образовался третий ураган Катя, который грозит ударить по побережью Мексики.
Электричества могут лишиться почти 2 млн. человек, упадет спрос на природный газ, ураганы ударят по основному американскому производству томатов, апельсинов, зеленых бобов, огурцов и сахарного тростника.
Hurricane Irma Menaces Florida After Wrecking Caribbean, Bloomberg, Sep 7
Источник: fxteam.ru