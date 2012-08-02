Google собирается купить производителя смартфонов HTC

Согласно сообщению, Google очень близко к покупке бизнеса HTC, проблемного производителя потребительской электроники из Тайваня.
Согласно отчету тайваньской публикации, компании находятся на стадии заключительных переговоров. Единственное, что не сообщается, это сумма сделки. Если Google купит HTC, это будет означать неожиданное серьезное возвращение на рынок аппаратных игроков спустя три года после продажи компании Motorola. А поскольку Google вкладывает много денег в создание собственных устройств, таких как Pixel, HTC поможет компании составить более сильную конкуренцию Apple.
Согласно отчету Bloomberg в прошлом месяце, HTC изучает различные варианты, поскольку продажи смартфонов сокращаются, а бизнес-гарнитура в сфере виртуальной реальности только развивается. Компания рассматривает вариант продать бизнес по производству смартфонов и развернуть отделение VR разработки.
Если Google купит HTC, это станет довольно странным шагов. Еще в 2011 году поисковый гигант заплатил $ 12,5 млрд за Motorola, чтобы увеличить свои аппаратные амбиции. За все время компания выпустила несколько смартфонов под руководством Google, но ни один из них не стал суперпродаваемым. Затем Google продал Motorola ее конкуренту Lenovo за $ 2,9 млрд.
Перевод специально для mmgp.ru
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