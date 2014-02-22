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В США могут установить минимальный порог налогообложения криптовалютных платежей

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Инвестирую в: Форекс
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В США могут установить минимальный порог налогообложения криптовалютных платежей
Два конгрессмена из Палаты представителей США подали законопроект о введении минимального порога налогообложения за покупки, совершенные с помощью криптовалют. Если он будет принят, то после 31 декабря криптовалютные платежи ниже $600 в эквиваленте не будут подпадать под уплату налога на прирост капитала.

Федеральная налоговая служба (IRS) еще в 2014 году в целях налогообложения классифицировала цифровую валюту как имущество для налогообложения. Соответственно, в отношении сделок с криптовалютами действовало требование уплаты налога на прирост капитала. Устаревшее, по мнению конгрессменов, правило приравнивало даже криптовалютные транзакции с минимальными суммами к покупке акций.

Конгрессмены Джаред Полис (Jared Polis) и Дэвид Швайкерт (David Schweikert), возглавляющие группу Blockchain Caucus, рассчитывают смягчить эти вопросы с помощью Cryptocurrency Tax Fairness Act (Закон о налоговой справедливости для криптовалют).

Цитата:
«Криптовалюты можно использовать для чего угодно: от покупки чашки кофе или оплаты автомобиля до финансирования нового стартапа. Всё больше потребителей предпочитают использовать этот вид оплаты. Чтобы идти в ногу с современными технологиями, нам нужно убрать устаревшие ограничения на криптовалюты, такие, как биткойн и другие способы цифровой оплаты», — сказал Джаред Полис.
Напомним, ранее Федеральная налоговая служба начала разыскивать неплательщиков налогов, заработавших на биткоинах, а группа Конгресса Blockchain Caucus привлекла MIT и NIST к разработке повышенных стандартов безопасности для применения технологии блокчейн.

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