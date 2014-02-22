Вместо Китайско-Российского Альянса KICKICO и CyberTrust запустят новую криптобиржу

Российская криптоплатформа KICKICO отложила запуск Китайско-Российского Альянса для поддержки и реализации блокчейн-стартапов двух стран. Такое решение, как пишет Forbes, обусловлено запретом на проведение ICO в Китае.
При этом о самом подписании стратегического союза с китайской стороной в лице компании Metaverse Foundation и огромных планах на совместную работу KICKICO заявила всего день назад, 6 сентября.
В то же время еще один партнер платформы, криптобанк и криптовалютный трейдер CyberTrust S.A, заявил о том, что совместно с китайской криптовалютной биржей C2CX откроет биржу CyberEX.
Эта новая площадка, согласно опубликованному СМИ пресс-релизу KICKICO, будет ориентирована на Россию. CyberEX может стать «первой в мире криптовалютной биржей, работающею с рублевым балансом для обслуживания крупных частных и институциональных инвесторов».
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“Китай находится в процессе создания нового правого поля, чтобы адаптироваться к блокчейн-революции. Я уверен, что правительство Китая в конечном счете найдет решение, которе позволит индустрии развиваться дальше», — сказал во время пресс-конференции в Москве глава биржи C2CX Скотт Фримэн (Scott Freeman).
Напомним, что власти Китая запретили частным лицам и организациям собирать средства через первичные размещения монет (ICO). Это решение может повлиять на десятки тысяч инвесторов в криптовалюты по всему миру. Кроме того, под следствие в самом Китае попали 60 компаний, связанных с проведением ICO.
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