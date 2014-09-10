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Цены на продукты питания в США упали





Американские СМИ сообщают о падении цен на продукты питания в этой стране.



Вся молочка, мясо, яйца - вот тот далеко не полный перечень продовольствия, цены, на которые существенно снизились за практически 2 последних года. Как сообщает американское Статистическое Бюро, подобная ситуация в последний раз в США наблюдалась более 60 лет тому назад - в середине 50-х годов прошлого века, когда также на протяжении долгого времени в стране фиксировалась довольно ощутимая дефляция.



Конечно, здесь должен звучать резонный вопрос: - а почему так происходит? Ну, во-первых, у производителей снизились расходы на электричество, а также на доставку до потребителей своих продуктов питания. Во-вторых, "китайские товарищи" из-за дорогого для них доллара, в последний год-два стали меньше покупать продуктов питания из США и эти "излишки" в немалом количестве попали на местный продовольственный рынок частично сбив там цену. В-третьих, наблюдатели отмечают, что часть американцев поменяли свои вкусовые предпочтения, к примеру, сократив потребление говядины и в итоге население стало покупать столько мяса и яиц, сколько производят местные фермеры.



Впрочем, объективности ради, стоит упомянуть, что одновременно американские СМИ не скрывают, что снижение цен на продукты питания пока остановилось, а в местами цены на них стали даже подрастать. Однако, местные торговцы постоянно следят друг за другом в контексте повышения этих цен - никто из них не хочет, чтобы на него показывали пальцем и говорили, что а вот мол у него цены выше, чем у его конкурента, поэтому пока все в этом плане осторожничают.



Между тем, ценовая война сетевых продуктовых магазинов Америки сейчас в самом разгаре. Каждая торговая американская сеть стремиться привлечь в свои магазины покупателей с помощью как можно низких цен на продовольствие. Например, не так давно, компания Amazon купила продуктового ретейлера Whole Foods и вот уже в самом начале сентября эта сеть существенно снизила свои ценники на капусту и авокадо, а впереди снижение цен и на другие продукты питания. В то же время немецкие ретейлеры Aldi и Lidl работающие в США стремятся привлечь в свои магазины покупателей с помощью больших скидок, что им в немалой степени пока удается сделать.



И как предрекают эксперты местного продовольственного рынка, в 2017 году цены на продукты питания в США поднимутся всего на 1%, конечно, по сравнению с 2016 годом. Что не говори, но показательно.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b1c39dabba1 Американские СМИ сообщают о падении цен на продукты питания в этой стране.Вся молочка, мясо, яйца - вот тот далеко не полный перечень продовольствия, цены, на которые существенно снизились за практически 2 последних года. Как сообщает американское Статистическое Бюро, подобная ситуация в последний раз в США наблюдалась более 60 лет тому назад - в середине 50-х годов прошлого века, когда также на протяжении долгого времени в стране фиксировалась довольно ощутимая дефляция.Конечно, здесь должен звучать резонный вопрос: - а почему так происходит? Ну, во-первых, у производителей снизились расходы на электричество, а также на доставку до потребителей своих продуктов питания. Во-вторых, "китайские товарищи" из-за дорогого для них доллара, в последний год-два стали меньше покупать продуктов питания из США и эти "излишки" в немалом количестве попали на местный продовольственный рынок частично сбив там цену. В-третьих, наблюдатели отмечают, что часть американцев поменяли свои вкусовые предпочтения, к примеру, сократив потребление говядины и в итоге население стало покупать столько мяса и яиц, сколько производят местные фермеры.Впрочем, объективности ради, стоит упомянуть, что одновременно американские СМИ не скрывают, что снижение цен на продукты питания пока остановилось, а в местами цены на них стали даже подрастать. Однако, местные торговцы постоянно следят друг за другом в контексте повышения этих цен - никто из них не хочет, чтобы на него показывали пальцем и говорили, что а вот мол у него цены выше, чем у его конкурента, поэтому пока все в этом плане осторожничают.Между тем, ценовая война сетевых продуктовых магазинов Америки сейчас в самом разгаре. Каждая торговая американская сеть стремиться привлечь в свои магазины покупателей с помощью как можно низких цен на продовольствие. Например, не так давно, компания Amazon купила продуктового ретейлера Whole Foods и вот уже в самом начале сентября эта сеть существенно снизила свои ценники на капусту и авокадо, а впереди снижение цен и на другие продукты питания. В то же время немецкие ретейлеры Aldi и Lidl работающие в США стремятся привлечь в свои магазины покупателей с помощью больших скидок, что им в немалой степени пока удается сделать.И как предрекают эксперты местного продовольственного рынка, в 2017 году цены на продукты питания в США поднимутся всего на, конечно, по сравнению с 2016 годом. Что не говори, но показательно.Специально для mmgp.ru

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