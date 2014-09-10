Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,758 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цены на продукты питания в США упали

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:22
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,867
Благодарностей: 1,413
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Цены на продукты питания в США упали



Американские СМИ сообщают о падении цен на продукты питания в этой стране.

Вся молочка, мясо, яйца - вот тот далеко не полный перечень продовольствия, цены, на которые существенно снизились за практически 2 последних года. Как сообщает американское Статистическое Бюро, подобная ситуация в последний раз в США наблюдалась более 60 лет тому назад - в середине 50-х годов прошлого века, когда также на протяжении долгого времени в стране фиксировалась довольно ощутимая дефляция.

Конечно, здесь должен звучать резонный вопрос: - а почему так происходит? Ну, во-первых, у производителей снизились расходы на электричество, а также на доставку до потребителей своих продуктов питания. Во-вторых, "китайские товарищи" из-за дорогого для них доллара, в последний год-два стали меньше покупать продуктов питания из США и эти "излишки" в немалом количестве попали на местный продовольственный рынок частично сбив там цену. В-третьих, наблюдатели отмечают, что часть американцев поменяли свои вкусовые предпочтения, к примеру, сократив потребление говядины и в итоге население стало покупать столько мяса и яиц, сколько производят местные фермеры.

Впрочем, объективности ради, стоит упомянуть, что одновременно американские СМИ не скрывают, что снижение цен на продукты питания пока остановилось, а в местами цены на них стали даже подрастать. Однако, местные торговцы постоянно следят друг за другом в контексте повышения этих цен - никто из них не хочет, чтобы на него показывали пальцем и говорили, что а вот мол у него цены выше, чем у его конкурента, поэтому пока все в этом плане осторожничают.

Между тем, ценовая война сетевых продуктовых магазинов Америки сейчас в самом разгаре. Каждая торговая американская сеть стремиться привлечь в свои магазины покупателей с помощью как можно низких цен на продовольствие. Например, не так давно, компания Amazon купила продуктового ретейлера Whole Foods и вот уже в самом начале сентября эта сеть существенно снизила свои ценники на капусту и авокадо, а впереди снижение цен и на другие продукты питания. В то же время немецкие ретейлеры Aldi и Lidl работающие в США стремятся привлечь в свои магазины покупателей с помощью больших скидок, что им в немалой степени пока удается сделать.

И как предрекают эксперты местного продовольственного рынка, в 2017 году цены на продукты питания в США поднимутся всего на 1%, конечно, по сравнению с 2016 годом. Что не говори, но показательно.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b1c39dabba1
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В России начнут производить итальянские продукты питания Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 129 19.12.2016 20:08
Китайцы скупают российские продукты питания Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 71 14.11.2016 13:14
Как изменятся цены на продукты питания в Украине до конца года? prada99 Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.02.2016 10:55
Цены на продукты питания могут вырасти после праздников на 15% kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 9 17.12.2014 09:31
Прогноз цен на продукты питания РФ Jerigon Новости в мире финансов и инвестиций 22 10.09.2014 13:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Рынок акций РФ вырос при открытии в четверг
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Execinvest - execinvest.com
От Xetang в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sunmistik
стартап Spruce, провайдер исп-я солнечн. энергии, собрал 105 млн долларов
От sunmistik в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Поднимаем банк с 20$
От dest в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Длинный экспресс с кефом 100+
От rubetinvest в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар MaksimBorisov
Еврокомиссия высчитала, какая страна в будущем будет самой густонаселенной в ЕС
От MaksimBorisov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,758
Тем
487,946
Сообщений
12,138,673

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram