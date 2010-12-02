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Биткоин в центре внимания: в Швейцарии объявился криптогород

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Биткоин в центре внимания: в Швейцарии объявился криптогород

Начиная с января 2018 года город Кьяссо (Швейцария) позволит своим гражданам платить налоги в биткойне, следуя примеру города Цуг.

Эта новость опубликована сегодня муниципалитетом города. Кьяссо стремится превзойти Цуг (известный как "криптодолина"), предоставив возможность оплачивать налоги при помощи биткойна на сумму до 250 швейцарских франков, в то время как в Цуге ограничение установлено до 200 швейцарских франков.

Как говорится в официальном заявлении, мэр Кьяссо встретился с группой местных предпринимателей, которые сделали свой выбор в пользу города для открытия бизнеса.

Новый "криптогород" хотел бы видеть у себя несколько важных людей и компаний из блокчейн-индустрии, такие как, Eidoo, CryptoLab, а также Джакомо Зукко, известного своим участием в итальянской BHB.


Мэр Кьяссо заявил:
"Сегодня Кьяссо является центром технологического и экономического роста в кантоне и во всей Швейцарии. В последние месяцы 8 стартапов выбрали Кьяссо для ведения бизнеса и в настоящее время ведутся переговоры с другими компаниями из Европы".

Власти также заявили, что рассмотрят возможность создания некоммерческого фонда в Кьяссо в который войдут важные люди из индустрии.

Муниципалитет также будет регулярно проводить встречи, посвященные этой теме, на которых с октября 2017 года будут присутствовать международные представители.




Перевод специально для mmgp.ru
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