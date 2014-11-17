$257 миллионов: Filecoin устанавливает новый рекорд ICO

Сеть хранения данных на основе блокчейн Filecoin официально завершила свою ICO-кампанию, получив в результате месячной активности более 257 млн. долларов.
ICO-кампания, которая стартовала 10 августа, быстро собрала миллионы инвестиций с помощью CoinList, представляющей собой совместный проект создателя Filecoin фирмы Protocol Labs и инвестиционной платформы AngelList. Этот день старта примечателен тем, что был большой объем покупок "Простых соглашений для будущих токенов", а также технологические проблемы, в результате которых аккредитованные инвесторы завалили сайт CoinList.
Сегодня ICO завершилась с цифрой 205,8 млн. долларов, но к ним нужно прибавить 52 млн. долларов, привлеченных в результате предварительной продажи, в которой принимали участие Sequoia Capital, Union Square Ventures, Andreessen Horowitz и другие инвесторы.
В совокупности эта сумма представляет рекордный показатель ICO на сегодня, превысив 232 млн. долларов, привлеченных этим летом Tezos.
Головокружительный первый день уступил место замедлению инвестиционной активности, хотя последующие покупки в конечном итоге подтолкнули Filecoin к выходу на показатель более 200 млн. долларов. Согласно данным социальных сетей, за последние три дня эта цифра выросла примерно на 3 млн. долларов.
Filecoin планирует предоставить децентрализованную сеть цифрового хранения, благодаря которой пользователи смогут сдавать в аренду имеющиеся свободные ресурсы. В свою очередь, они будут получать монеты Filecoin в качестве оплаты.
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Перевод специально для MMGP.ru