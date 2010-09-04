ВТБ Банк собирается увеличить уставный капитал

ВТБ Банк намерен увеличить уставный капитал. Об этом финучреждение сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР.
Согласно сообщению, акционеры банка рассмотрят данный вопрос на общем собрании, которое состоится 23 октября 2017 года.
На днях глава ВТБ (РФ) Андрей Костин сообщил, что ВТБ планирует сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей дочерних банков, передает Интерфакс-Украина.
«Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст», — сказал Костин.
В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы – ВТБ Банк (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).
Ранее «Минфин» сообщал о том, что ВТБ банк не может продать свой украинский бизнес и намерен закрыть все свои местные представительства, кроме единственного офиса в Киеве.
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