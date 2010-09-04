Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,756 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ВТБ Банк собирается увеличить уставный капитал

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:58
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,532
Благодарностей: 2,417
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
ВТБ Банк собирается увеличить уставный капитал



ВТБ Банк намерен увеличить уставный капитал. Об этом финучреждение сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, акционеры банка рассмотрят данный вопрос на общем собрании, которое состоится 23 октября 2017 года.

На днях глава ВТБ (РФ) Андрей Костин сообщил, что ВТБ планирует сжатие бизнеса в Украине из-за сложностей с продажей дочерних банков, передает Интерфакс-Украина.

«Будем сокращать размер бизнеса и издержки, продавать потихонечку активы, забирать кредиты, что можно, и всякие залоги продавать. И оттуда свертываться. Продать там, наверное, никто ничего не даст», — сказал Костин.

В настоящее время в Украине работают два дочерних банка группы – ВТБ Банк (Украина) и БМ банк (достался ВТБ после покупки Банка Москвы).

Ранее «Минфин» сообщал о том, что ВТБ банк не может продать свой украинский бизнес и намерен закрыть все свои местные представительства, кроме единственного офиса в Киеве.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
банк, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 02:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк "Авангард" увеличит уставный капитал почти на 30% moskva Банковский форум 0 11.04.2017 21:39
ОТП Банк увеличит уставный капитал на 70,5% ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 07.10.2015 02:06
Банк "Финансы и Кредит" увеличил уставный капитал на 58% ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 11 17.07.2015 00:01
Банк "Хрещатик" планирует увеличить уставный капитал в 2,5 раза ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 01.07.2015 19:51
Банк "Хрещатик" увеличил уставный капитал на 200 млн гривень ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 31.03.2015 18:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар deco90
Analytic Invest - analytic-invest.com
От deco90 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Svetlya4ok
В Израиле создали искусственное золото
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Анна Чернобай
В Госдуме прошел всероссийский форум по блокчейну
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар tigr
UnateFund - www.unatefund.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
mig-bux.net - mig-bux
От checkinghyips в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Влад555
Отрасли, в которые стоит инвестировать сегодня
От Влад555 в разделе «Инвестирование для начинающих»
.     
Пользователей
421,756
Тем
487,944
Сообщений
12,138,524

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram