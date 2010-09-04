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Платежный сервис Square станет банком

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Платежный сервис Square станет банком

Square до конца недели подаст заявку на то, чтобы стать промышленным банком. Было много вопросов о том, намеревается ли известный американский платежных сервис Square стать банком. Теперь спекуляциям может быть положен конец, потому что, согласно недавним сообщениям, Square собирается подать заявку на то, чтобы стать промышленной кредитной компанией (также называемой промышленным банком) в Федеральную корпорацию страхования депозитов США (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Согласно сообщениям TechCrunch, заявка будет подана уже завтра, после чего в FDIC решат, когда заявка будет опубликована.

О намерении Sqaure подать соответствующую заявку впервые сообщили в American Banker, а затем подтвердили в Wall Street Journal после интервью с главой Square Capital Жаклин Ресес.

Согласно WSJ, главой банка, который будет называться Square Financial Services Inc., станет Ресес, а его капитализация будет составлять $56 млн наличкой.

Исполняющим обязанности CEO станет Льюис Гудвин, который недавно присоединился к Square после того, как покинул пост исполнительного директора Green Dot Bank.

В пресс-службе Square сообщают, что новый банк будет предлагать кредиты небольшим компаниям — сервис аналогичный тому, который Square Capital уже сейчас предлагает своим клиентам совместно с Celtic Bank, а также депозитные продукты.

Лицензия предоставит Square возможность предлагать кредиты самостоятельно, не полагаясь на банк-партнер для их выдачи. В Square сообщают, что уже предоставили кредитов объемом более $1,8 млрд более чем 140 тыс компаний. Средний размер кредита составляет около $6 тыс.

Промышленная кредитная компания имеет право предоставлять своим клиентам многие услуги из тех, что предоставляют традиционные банки. При этом, лицензия промышленной кредитной компании может принадлежать бизнесу, предлагающему нефинансовые услуги.

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Метки
новости, платежная система
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