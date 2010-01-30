Немецкий Deutsche Bank променяет людей на роботов

уководство Deutsche Bank прогнозирует, что «большое количество» сотрудников финучреждения заменят роботы. Джон Краян, исполнительный директор Deutsche Bank, рассказал аудитории банкиров во Франкфурте, что он ожидает, что «большое количество» его нынешнего персонала заменят роботы.
Краян не уточнил, сколько из 100 тыс сотрудников банка рискуют потерять работу в пользу роботов-конкурентов, лишь уточнил, что это будет «большое количество».
Между тем, Deutsche Bank уже начал проводить масштабные сокращения сотрудников и закрывать отделения.
При этом, Краян уточнил, что многим сотрудникам придется пройти курсы повышения квалификации, чтобы выполнять более сложную и интересную работу, вместо автоматизированной.
Краян — не единственный, кто предупреждает о возможном влиянии робототехники и искусственного интеллекта на занятость в банковском секторе. Согласно отчету Всемирного экономического форума от 2016 года, автоматизация приведет к потере 5 миллионов рабочих мест к 2020 году.
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