Платформа учета Xero добавляет платежные услуги Veem связанные с биткоинами

Пользователи облачной платформы учета Xero теперь могут отправлять платежи через блокчейн.
Стремясь облегчить жизнь малым предприятиям осуществляющим трансграничную торговлю, появилась новая функция предоставляемая с помощью биллингового глобального стартапа платежей Veem, которая интегрирована с онлайн-службой учета.
Эта новость означает, что пользователи Xero теперь могут вводить счет в бухгалтерском программном обеспечении и через несколько кликов оплачивать его через Veem. Сделки выполненные таким образом будут иметь идентификатор платежа Veem, который автоматически синхронизируется с протоколом согласования Xero. Эта функция также позволит пользователям настраивать автоматические платежи, а также просматривать информацию о валютах и обменных курсах.
Марк А. Гилберт, генеральный директор MBS Accounting Technology&Advisory сказал: «Подключение Veem к Xero упрощает международные платежи еще больше, устраняет двойные записи и упрощает согласование».
Xero - это второе программное обеспечение для учета, с которым интегрирован Veem. В июне фирма объявляла, что клиенты могут отправлять платежи через Intuit QuickBooks.
Официально известный как Align Commerce, Veem обеспечил финансирование в размере $24 млн. в марте в рамках своего плана по упрощению глобальных платежей с использованием технологии блокчейна. Стартап предусматривает переводы в более чем 60 стран, используя биткоин в качестве платежной системы.
Перевод специально для mmgp.ru