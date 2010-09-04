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Платформа учета Xero добавляет платежные услуги Veem связанные с биткоинами

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Платформа учета Xero добавляет платежные услуги Veem связанные с биткоинами


Пользователи облачной платформы учета Xero теперь могут отправлять платежи через блокчейн.

Стремясь облегчить жизнь малым предприятиям осуществляющим трансграничную торговлю, появилась новая функция предоставляемая с помощью биллингового глобального стартапа платежей Veem, которая интегрирована с онлайн-службой учета.





Эта новость означает, что пользователи Xero теперь могут вводить счет в бухгалтерском программном обеспечении и через несколько кликов оплачивать его через Veem. Сделки выполненные таким образом будут иметь идентификатор платежа Veem, который автоматически синхронизируется с протоколом согласования Xero. Эта функция также позволит пользователям настраивать автоматические платежи, а также просматривать информацию о валютах и обменных курсах.




Марк А. Гилберт, генеральный директор MBS Accounting Technology&Advisory сказал: «Подключение Veem к Xero упрощает международные платежи еще больше, устраняет двойные записи и упрощает согласование».

Xero - это второе программное обеспечение для учета, с которым интегрирован Veem. В июне фирма объявляла, что клиенты могут отправлять платежи через Intuit QuickBooks.




Официально известный как Align Commerce, Veem обеспечил финансирование в размере $24 млн. в марте в рамках своего плана по упрощению глобальных платежей с использованием технологии блокчейна. Стартап предусматривает переводы в более чем 60 стран, используя биткоин в качестве платежной системы.




Перевод специально для mmgp.ru


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Метки
биткоин, стартап
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