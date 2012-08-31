Кошелек Blockchain.info интегрировался с биржей Unocoin

Команда биткоин-кошелька Blockchain.info объявила о стратегическом партнерстве с крупнейшей в Индии криптовалютной биржей Unocoin.
По словам представителей компаний, интеграция одного из самых популярных в мире биткоин-кошельков с биржей Unocoin сделает для жителей Индии процесс покупки криптовалюты более легким и доступным.
Первым этапом интеграции станет расширение доступа пользователей Unocoin к популярному биткоин-кошельку через мобильные операционные системы Android и iOS.
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“Согласно недавнему докладу, 2500 индийцев ежедневно инвестируют в биткоин, что делают Индию одним из главных претендентов на то, чтобы стать крупнейшим рынком криптовалюты”, —
отметил сооснователь и CEO Blockchain.com Ник Кэри.
Созданный в 2011 биткоин-кошелек Blockchain.info является одной из крупнейших в мире криптовалютных платформ, которой пользуются люди из 140 стран мира. Недавно компания успешно завершила инвестиционный раунд серии B, в ходе которого ей удалось привлечь $40 миллионов. На текущий момент размер активов компании превышает $70 млн.
Также напомним, недавно британская компания заключила партнерское соглашение с платформой моментального обмена криптовалют ShapeShift и добавила поддержку криптовалюты Ethereum.