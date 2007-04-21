Путин презирает американских «хулиганов»

Dedefensa.org, Бельгия
Российская политика по отношению к США сегодня опирается на одну интересную линию, которую сам Путин даже не пытается скрывать. Она включает в себя одновременно презрение, насмешку и полное отсутствие интереса к общим инициативам, которые в настоящий момент считаются совершенно непродуктивными из-за беспомощности, невоспитанности и некультурности американского руководства.
Путин говорит о властях США, как о безответственных, а не по-настоящему опасных варварах, которые не отличаются особым умом и страдают от обостренной психологической патологии (она, кстати, не отменяет в них определенной трусости). Эта позиция Путина стала особенно заметной во время пресс-конференций на саммите БРИКС в Китае и подтверждает то, о чем мы писали 27 августа 2017 года в свете доклада Reuters:
«Россияне, наконец, все поняли, и теперь на фотографиях Путина — ирония и почти веселье при виде того представления, которое устраивают американские «партнеры». Лаврову не интересны встречи с Тиллерсоном, который к тому же слишком занят перестановками в Госдепартаменте и, как поговаривают, может уйти с должности до конца года. Нам вот уже три недели говорят, что когда россияне наблюдают эту вашингтонскую мыльную оперу, то лишь равнодушно пожимают плечами. «Никто больше не обращает на это внимания и не ждет никаких подвижек», — сообщил Reuters источник в российском правительстве. «Собака лает, караван идет», — прокомментировал источник отношение Москвы к водовороту событий в Белом доме».
По итогам саммита БРИКС 4 сентября Путин чрезвычайно жестко отозвался не только о политике США и ситуации в Вашингтоне, но и о качестве политического и дипломатического персонала американского правительства. С диалектической точки зрения сложно представить себе боле презрительные и унизительные ремарки, так как они ставят под сомнение культуру и интеллект политической элиты. Все это стало прекрасным подтверждением новой российской позиции, которая включает в себя предельную холодность в политике и бездействие в плане сотрудничества, а также психологический и интеллектуальный разрыв, который характеризуется выражением презрения. Путин практически открыто заявляет руководству США: «Нельзя говорить с тупыми дикарями и темными варварами». Что касается американского руководства и элиты, они явно не услышали и уж точно не поняли обращенного к ним послания.
Предлагаем вам познакомиться со следующим отрывком из выступления Путина:
«Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим ничего уже не поделаешь, таков уровень, видимо, политической культуры определённой части американского истеблишмента. Американская нация, американский народ, Америка — это действительно великая страна и великий народ, если они переносят такое количество людей с таким низким уровнем политической культуры».
Эти слова сопровождались нелестной оценкой дипломатической ситуации вокруг северокорейского кризиса, в рамках которого президент России вновь возложил всю ответственность на США… Дело в том, что хотя сам Путин считает разработку КНДР ядерного оружия нежелательной и даже заслуживающей осуждения с точки зрения международной стабильности, он полагает, что она неизбежна и оправдывается проводимой США на протяжение десятилетий подрывной политикой, которая подразумевает тактику смены режима с последующим варварским хаосом… «Вы думаете, что в силу принятия каких-то санкций Северная Корея откажется от того курса, который она взяла на создание оружия массового уничтожения? Россия осуждает эти упражнения со стороны Северной Кореи, мы считаем, что они носят провокационный характер. Но забывать про то, что я только что сказал применительно к Ираку, а затем к Ливии, мы тоже не можем. И уж северокорейцы точно не забудут».
Была подчеркнута и абсурдность силовой политики: санкции, военные угрозы вплоть до уничтожения страны. США тем самым в очередной раз выставляют напоказ свое варварство и политическое бескультурье, не говоря уже о привычной истерии, которая в очередной раз достигла пика в обстановке кризиса, «северокорейской ядерной угрозы». Путин осудил «нагнетание военной истерии», которое «может привести к глобальной планетарной катастрофе и к огромному количеству человеческих жертв».
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул бессмысленность экономических санкций против Пхеньяна, о которых недавно говорил Дональд Трамп. По его словам, корейцы «траву будут есть, но не откажутся от этой программы, если не будут чувствовать себя в безопасности». Северная Корея действительно оправдывает развитие своей ядерной программы наличием угрозы со стороны США.
Еще одной причиной российской враждебности и презрения к США стало отношение Вашингтона к дипломатической собственности России на американской территории. Дело в том, что американские власти проникли в часть этой собственности и лишили россиян доступа к ней, что представляет собой нарушение венских соглашений о дипломатическом иммунитете, которые служат основой цивилизованных дипломатических отношений. Относящиеся к этой категории люди и имущество обладают иммунитетом в иностранном государстве, на территории которого они представляют свою страну. Лавров предупредил своего коллегу Тиллерсона, что Россия подаст жалобу в соответствующие международные инстанции. Тиллерсон не стал отвечать ему, что США плевать на это хотели, потому что он сам не выглядит невежливыми человеком. Как бы то ни было, всем ясно, что в Вашингтоне царят именно такие чувства. В данном случае они объединяют администрацию Трампа и всех его многочисленных противников. Иначе говоря, варварство и бескультурье — это те сферы, где все в США прекрасно могут договориться.
В России подобные действия воспринимаются как хулиганство. Именно такое ощущение вызывают сегодня США, их псевдодипломатия, разнообразные угрозы, действия на грани легальности и явно за пределами всякой законности. На том же саммите БРИКС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал действия США в отношении российской дипломатической собственности в США «государственным хулиганством». Все это дает США достаточно оригинальное определение, которое вполне может набрать популярность в постмодернистских информационных кругах: «государство-хулиган».
Путин и Россия лишь выражают общее мнение о том, США являются в гораздо большей степени государством-хулиганом, чем сверхдержавой. Это имеет глубокое стратегическое и даже онтологическое значение. Такое восприятие и оценка должны привести к полной смене позиции по отношению к поведению США, страхам насчет этой страны, ее угрозам и гневным филиппикам. Вредоносные действия государства-хулигана обычно подразумевают трусость и малодушие, отсутствие отваги и больших целей, которые всегда лежат в основе масштабной стратегии (в том числе и империалистической). Все дело в том, что его цель — воровство, грабеж и пиратство с минимальным риском для себя…
Это означает, что сейчас США следует опасаться намного меньше, чем мы думаем, поскольку государство-хулиган не станет предпринимать слишком рискованные для него самого шаги. 26 августа 2017 года мы писали о поведении американских военных и их руководства на основании выводов Александра Меркури (Alexander Mercouris): «Меркури считает, что речь идет именно о том, чего сегодня можно ожидать от американского солдата: чрезвычайная агрессивность там, где нет почти никакого риска, и чрезвычайная осторожность там, где риск существует (опять-таки по отношению к двум державам: России и Китаю). Все это подводит Меркури к вопросу о стратегии. Говоря проще, чему все это служит?»
Но где сказано, что это должно хоть чему-то служить?! Ответ на вопрос — в том, что это вовсе не обязательно должно отвечать хоть какой-то цели… Разве есть хоть какая-то стратегия в поведении хулигана и особенно государства-хулигана, которым движут нигилизм и сведенные к поиску быстрой наживы интеллектуальные возможности? Или даже старательно воспитываемое бескультурье, которое интересуется лишь грабежом и плевать хотело на всяческие законы… Именно это мы наблюдаем в США, от Трампа до Маккейна, от генералов-ястребов до социал-прогрессистов в парламенте.
В данном случае нельзя не признать заслугу Путина и России в том, что они четко и ясно выражают свою позицию по США. Слова Путина о бескультурье американского руководства и элиты говорят нам намного больше многотомных стратегических анализов основ поведения США. Американская элита — это элита темных варваров и (в том, что касается представлений о мире и разумного его понимания) беспросветных идиотов. Эта элита, понятное дело, коррумпирована и насквозь лицемерна, однако подобное механическое двуличие ничего ей не дает в плане свободы маневра и действия. Ее варварство носит постмодернистский характер, оно трусливо и может предательски ударить лишь по самым слабым, поджимая хвост при появлении настоящей силы. Это «внутреннее варварство», о котором говорит Жан-Франсуа Маттей (Jean-François Mattei): идиотизм и полное неуважение к цивилизованным правилам сочетаются в нем с безграничным малодушием.
С учетом всего этого, а также прозвучавших на саммите БРИКС заявлений, Россия, видимо, подходит к тому, чтобы сделать эти суждения частью своей политики и выработать соответствующее отношение к США. Ситуация с Трампом (надежда на улучшение отношений утонула в истерическом хаосе вашингтонской мыльной оперы, так как Трамп, быть может, и предпочел бы наладить отношения с Москвой, однако неизменно покрывает самые худшие действия по отношению к ней), безусловно, сыграла решающую роль. Отныне путинская «дипломатия» по отношению к США вполне может отбросить ненужную осторожность и чрезмерную уважительность, четко выразить свою точку зрения наиболее жестким способом. Россияне, вероятно, начинают осознавать, что у них нет особых причин опасаться реакции такого государства-хулигана, сверхдержавы, которая превратилась в бесформенную массу и лишком труслива, чтобы бросить вызов противнику, если тот может победить ее и публично унизить, показав, что она представляет собой на самом деле.
http://www.dedefensa.org/article/mep...-usa-houligans