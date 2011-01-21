Нужен контент? Закажите эффективный копирайтинг по разумным ценам.

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Все о копирайтинге и рерайтинге, как о бизнесе. Кто такой копирайтер? Как правильно создавать тексты, а также рекламные (продающие) тексты? Как продавать свои тексты? и многое другое. Покупка и продажа текстов, Сервисы и услуги
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Старый Вчера, 23:57
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ivan veselov на форуме  
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