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Отличный пул для майнинга

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Вчера, 23:45
#1
Интересующийся
 
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Отличный пул для майнинга
Нашел отличный пул для майнинга: https://hashflare.io/r/7373BE25
за месяц намайнило 0.0285 btc, при вложениях 0.06 btc (будет майнить биткоины в течение года). я бы советовал выбирать для майнинга первый хешрейт, там выгоднее всего майнить.

Один мой знакомый купил 3 года назад первый хешрейт на этом пуле, не знаю сколько он тогда вложил, но за счет маленькой стоимости биткоина, на тот момент, он майнит со скоростью 110 TH/c (я тогда еще даже не знал что такое криптовалюты и майнинг), каждый день у него доход (намайненного) 0.02 btc.

Всем советую этот пул
Rey85 вне форума  
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