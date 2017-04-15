Нашел отличный пул для майнинга: https://hashflare.io/r/7373BE25
за месяц намайнило 0.0285 btc, при вложениях 0.06 btc (будет майнить биткоины в течение года). я бы советовал выбирать для майнинга первый хешрейт, там выгоднее всего майнить.
Один мой знакомый купил 3 года назад первый хешрейт на этом пуле, не знаю сколько он тогда вложил, но за счет маленькой стоимости биткоина, на тот момент, он майнит со скоростью 110 TH/c (я тогда еще даже не знал что такое криптовалюты и майнинг), каждый день у него доход (намайненного) 0.02 btc.
Всем советую этот пул