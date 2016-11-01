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ОСВЕЖАЮЩИЙ ОТКРОВЕНИЕ
До Польши весной был знаменитым источником воды, он был знаменитым ИНН. Семья Рикер построена гостиница еще в 1797 году, но он был Хирам Рикер (внук первого Рикер поселенцев), который обнаружил свежий вкус родниковой воды на первоисточник. Вода была такой освежающей, он пил из родника на целую неделю подряд (мы его не осуждаю). Легенда гласит, что он считал воду выиграли его здоровье, и вот так родилась магия.
1859 год
ОБМЕН ТОВАРА
Рикер стал делиться своим свежим вкусом родниковой воды с друзьями и соседями, продавая глиняные кувшины на 5 центов за галлон. Вскоре, распространилась по всей Мейн-невероятный вкус воды — и региональный брэнд. Вода разливается из оригинальной Польша источник стал доступен по всему северо-востоку от бочонка или бутылки. (Это большое величие происходит вокруг!
1893 год
ВКУС ПОБЕДЫ
В Польше Весна бренд начал зарабатывать награды по всей стране, первое признание зарабатывая на колумбийской выставке в мире в Чикаго, после победы на Гран-при Сент-Луис Ярмарка. Эти награды проехал бренду мировую известность, ведущих в офисы в Лондоне, Париже, Каире и Манила. Более востребованы, чем когда-либо, поланд-Спринг природной родниковой воды стала пить на Пульмановских вагона, трансатлантические корабли и даже дирижабли! (Ака гигантские дирижабли).
1906 год
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Спрос на бутилированную воду растет. И быстро. Чтобы не отставать, семья Рикер создали постоянный цех по розливу — крупнейших и наиболее оснащенных в Америке (еще тогда). Зная туристический потенциал своего имущества и своей прекрасной родине государство, семья Рикер помог создать Ассоциацию туризма Мена. Это привело к большим усилиям по сохранению в области дикой природы, окружающих их дома и на всей территории государства (путь, Рикер семьи!
1962 год
РАССВЕТ НОВОЙ ЭРЫ
После смены владельцев несколько раз на протяжении 1930-х и 1940-х годов, Польша курорт весны и цех по разливу в итоге были куплены Сол Фельдман. В попытке привлечь новых посетителей, он улучшил удобства и модернизированных зданиях на территории курорта. Просто взглянуть на паттинг-грине — мы любим цвет!
1976 год
СОХРАНЕНИЯ СТАНОВИТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ
В Польше Весна Общество охраны был создан с целью сохранения богатой истории Польши Весна бренд и артефактов с более чем вековой ведения бизнеса. Много важных исторических зданий, как оригинальный пружина доме (фото) все еще стоит сегодня как результат своей работы. Хотя оригинал Польша источник больше не используется, он служит напоминанием об истории бренда.
Сегодня
В СЛЕДУЮЩЕЙ ГЛАВЕ
В Польше Весна бренд® в настоящее время более популярны, чем когда-либо — это даже считается брендом номер один напиток на северо-востоке. Он не может быть подан на цеппелины (огромные облом, мы знаем), но она по-прежнему поступает из природных источников в штате Мэн. Чтобы узнать всю историю нашего бренда — или смотрите оригинал, историческим источником для себя — съезди в Мэн и зайти в сохранение общества. Для получения более подробной информации о том, что мы до этих дней, проверить нашу страницу на участии общин.
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Открывать депозит можно в долларах, но в проекте он конвертируется в рубли. Вывод происходит также в долларах, на кошелёк, с которого делался депозит.
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через: