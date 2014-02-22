Microsoft и крупнейший израильский банк задействуют блокчейн в финансовых операциях

Крупнейший финансовый институт Израиля Bank Hapoalim и компания Microsoft разрабатывают блокчейн-платформу для управления цифровыми банковскими гарантиями. Об этом пишет Fortune со ссылкой на Times of Israel.
По мнению разработчиков, новая платформа значительно повысит эффективность финансовых операций и сократит объем “бумажной работы”. В настоящее время для получения банковской гарантии клиент должен прийти в отделение, оформить документы, передать гарантии бенефициарам, вернуть их обратно в банк, если они не использовались и т. д. Новое решение призвано ускорить этот процесс, сократив множество рутинных операций.
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«Новый процесс даст возможность клиентам Bank Hapoalim получать защищенные документы цифровым, автоматическим и безопасным способом, за очень короткий срок и без необходимости посещения отделений банка. Использование технологии блокчейн должно значительно улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень доверия к банковской системе», — убежден CEO Bank Hapoalim Арик Пинто.
По словам представителей компаний, для разработки нормативно-правовой базы Bank Hapoalim сотрудничает с центральном банк страны.
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«Это первое подобного рода сотрудничество в банковском секторе Израиля, которое призвано способствовать цифровой революции и расширению доступа к передовым сервисам», — сказала исполнительный директор Microsoft Israel Шелли Ландсман.
В основе нового блокчейн-решения лежит облачная платформа Azure от Microsoft.
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