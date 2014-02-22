Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,744 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Microsoft и крупнейший израильский банк задействуют блокчейн в финансовых операциях

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:31
#1
Любитель
 
Имя: Василий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
Сообщений: 446
Благодарностей: 35
УГ: 7
КП: 0.008
Microsoft и крупнейший израильский банк задействуют блокчейн в финансовых операциях
Крупнейший финансовый институт Израиля Bank Hapoalim и компания Microsoft разрабатывают блокчейн-платформу для управления цифровыми банковскими гарантиями. Об этом пишет Fortune со ссылкой на Times of Israel.

По мнению разработчиков, новая платформа значительно повысит эффективность финансовых операций и сократит объем “бумажной работы”. В настоящее время для получения банковской гарантии клиент должен прийти в отделение, оформить документы, передать гарантии бенефициарам, вернуть их обратно в банк, если они не использовались и т. д. Новое решение призвано ускорить этот процесс, сократив множество рутинных операций.

Цитата:
«Новый процесс даст возможность клиентам Bank Hapoalim получать защищенные документы цифровым, автоматическим и безопасным способом, за очень короткий срок и без необходимости посещения отделений банка. Использование технологии блокчейн должно значительно улучшить качество обслуживания клиентов и повысить уровень доверия к банковской системе», — убежден CEO Bank Hapoalim Арик Пинто.
По словам представителей компаний, для разработки нормативно-правовой базы Bank Hapoalim сотрудничает с центральном банк страны.

Цитата:
«Это первое подобного рода сотрудничество в банковском секторе Израиля, которое призвано способствовать цифровой революции и расширению доступа к передовым сервисам», — сказала исполнительный директор Microsoft Israel Шелли Ландсман.
В основе нового блокчейн-решения лежит облачная платформа Azure от Microsoft.

Источник
__________________
Стань криптосамураем с нуля за 5 бесплатных занятий
Мой блог: заработок на арбитраже трафика
varges на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:58
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bitfury и Risk Cooperative задействуют блокчейн в страховании Анна Чернобай Новости криптовалют 0 17.06.2017 22:00
Microsoft тестирует блокчейн для торговых и финансовых операций Imenfam Новости в мире финансов и инвестиций 3 27.09.2016 20:11
Крупнейший банк Японии переведет управление контрактами на блокчейн Анна Чернобай Новости криптовалют 0 17.09.2016 00:36
Крупнейший японский банк и Hitachi начали тестировать блокчейн-платформу для расчетов bizneser Новости в банковской сфере и страховании 1 29.08.2016 12:28
JPMorgan задумался об использовании блокчейна в торгово-финансовых операциях clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.07.2016 22:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LSasha
Май 2013. Конкурс "Гадание НА социальных сетях" (100$ от PANin)
От LSasha в разделе «Завершенные конкурсы»
Аватар Анна Чернобай
Fidelity Charitable привлекла $9 млн. в биткоинах
От Анна Чернобай в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ~XG~
Канада вводит ВНЖ за инвестиции
От ~XG~ в разделе «Прочие виды инвестиций»
Аватар Denver10
«Сбербанк России» заплатит 8,6 млн рублей за мобильные приложения для краудсорсинга
От Denver10 в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
требуется 20 wmz
От kinderbueno в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Tigrenish
ЕЦБ готов к введению новой купюры в 20 евро
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
421,744
Тем
487,917
Сообщений
12,137,904

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram