Биткойн транзакции ниже 600 долларов освободят от налогов

Два члена Палаты представителей США подали законопроект, направленный на *освобождения от налогов *покупок, совершенных с использованием криптовалют.
Еще в 2014 году Служба внутренних доходов объявила, что будет рассматривать биткойн (и другие криптовалюты) как*своего рода имущество*для налогообложения.*Любая прибыль, получаемая при продаже или обмене криптовалютами, вызывает требование увеличения капитала.*Тем не менее, из-за формулировки решения IRS, которое охватывает любую транзакцию, связанную с биткойном, включая часто упоминаемую покупку чашки кофе - по существу, это означает, что если вы купили биткойн за 1 доллар и потратили его на чашку кофе за 2 доллара, вы должны уплатить налог на разницу.
*Представители Джаред Полис и Дэвид Швейкерт, которые возглавляют Концессионную группу Blockchain Caucus, надеются смягчить некоторые из вопросов, вытекающих из этого решения.
Представленная сегодня*мера, если она будет принята, создаст*исключение*de minimis*для платежей с криптовалютами ниже 600 долларов США после 31 декабря этого года.*Проще говоря, транзакции с использованием криптовалюты ниже этого порога не будут вызывать ответственность за прирост капитала.
Как говорится в тексте законопроекта:
«Валовой доход не включает прибыль от продажи или обмена виртуальной валюты за 5, кроме денежных средств или их эквивалентов ... [если сумма выгоды, исключенная из валового дохода согласно подразделу (а) в отношении продажи или обмена, не должна превышать $ 600 «.
В интервью CoinDesk Джерри Брито, исполнительный директор некоммерческого центра монет, основанного на DC, который помог отстаивать и организовал законопроект, сравнил переход к ранее принятому Конгрессом законопроекту, чтобы создать исключение для покупок, совершаемых с использованием иностранной валюты.
«То, что мы сделали с этим законопроектом, - это *исключение*de minimis*для небольших покупок».
Перевод специально для форума MMGP.ru
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