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ВЭБ вошел в группу разработчиков образовательных программ для блокчейн-индустрии

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ВЭБ вошел в группу разработчиков образовательных программ для блокчейн-индустрии
Внешэкономбанк, Агентство стратегических инициатив, союз «Молодые профессионалы» и ООО «Кибер Восток» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках соглашения стороны намерены вести совместную экспертно-аналитическую деятельность, проводить конкурсы перспективных проектов, хакатоны, а также разрабатывать образовательные программы для подготовки специалистов блокчейн-индустрии.

Цитата:
«Поддержка инновационных проектов и развитие высокотехнологичной сферы – приоритетные направления работы ВЭБа. Подписанное соглашение позволит нам вовлечь в работу талантливую молодежь со всей России, которая на базе Центра компетенций по исследованию блокчейн-технологий сможет пройти как образовательные курсы, так и стажировку», — заявил председатель ВЭБа Сергей Горьков.
Первым совместным проектом ВЭБа, АСИ, WorldSkills Russia и Кибер России станет международный чемпионат профессий будущего Ready for future, в рамках которого эксперты компаний проведут апробацию и доработают профили компетенций специалистов цифровой экономики, в том числе блокчейн-отрасли.

Напомним, ранее глава ВЭБа предположил, что курс биткоина будет продолжать расти еще два-три года.

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