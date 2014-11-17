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Российские хакеры майнили криптовалюту на 9000 компьютерах

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Российские хакеры майнили криптовалюту на 9000 компьютерах

По словам представителя компании "Лаборатория Касперского", на протяжении последних двух лет команда хакеров установила вредоносное программное обеспечение, которое занималось добычей криптовалют, на 9000 компьютеров.

Были обнаружены две хакерские группы, которые завладевали устройствами, чтобы майнить различные криптовалюты, например Monero и Zcash. Под контролем хакеров находилась одна сеть из 4000 и вторая из 5000 компьютеров.

"Как утверждают аналитики, хакерская сеть для майнинга дает ежемесячную прибыль своим хозяевам порядка 30 000 долларов", - заявил сотрудник "Лаборатории Касперского".

Только единственная криптовалюта Monero принесла порядка 209 000 долларов, а сколько принесли все вместе трудно оценить. Криптовалютный хакинг сегодня вызывает пристальный интерес в Российской Федерации в связи с зависшим в воздухе вопросом о регулировании криптовалют.

В июле советник Владимира Путина сказал, что 30% устройств в стране заражены вирусами для майнинга. "В регионах со слабым интернетом такие примеры встречаются реже, но мы оцениваем, что 20-30% устройств заражено. iPhone и Mac менее подвержены подобным вирусам", - заявил Клименко.

Вместе с этим Касперский напомнил о более значимых угрозах, которые касаются покупателей. Например вредоносное программное обеспечение Trojan Banker или как его еще называют - Jimmy.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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