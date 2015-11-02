В Министерстве РФ заявили, что биткоин нестабилен в отличии от рубля

Министр развития экономики РФ заявил о стабильности национальной валюты в отличии от криптовалюты
Максим Орешкин находящийся на должности Министра развития экономики России рассказал о стабильности национальной валюты - рубля, что нельзя сказать о криптовалютах из-за их высокой волатильности. Максим заявил, что платежные средства должны быть стальные по стоимости, по этому биткоин и другие криптовалюты с их колебаниями не применимы для внедрения оплаты.
Регулярное падение курса, а затем рост недопустим для общепринятого платежного средства.
Министр рассказал, что рост популярности к криптовалютам вызван спекулятивным и маркетинговым интересом. Сейчас криптовалюты не подкреплены интересом как платежное средство, но такое возможно в будущем. Не задолго до этого Орешкин уже сравнивал криптовалюты с финансовыми пирамидами.
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По материалам forklog.com