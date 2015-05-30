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РФ: Неработающие заплатят не только за «тунеядство», но и за имущество



Выясняется, что российские власти всё же готовят так называемый "налог на тунеядцев" - об этом сегодня сообщают российские СМИ.



Сегодня, в ходе работы Восточного экономического форума во Владивостоке, министр труда г-н Максим Топилин заявил для журналистов, что этот будущий налог будет принимать в расчёт все доходы неработающих граждан (это те кто находится без официальной работы), а также будет учитываться и имущество "тунеядцев", которое имеется в их собственности. Он полагает, что 25 000 рублей ежегодно в качестве налога такие люди могут вполне себе "потянуть" без всяких особых хлопот, а государству будет от этого какая-никакая, но польза.



К мнению господина Тополина присоединяются и наша Государственная Дума, в которой сейчас полным ходом идёт работа над законопроектом об учёте самозанятого населения. Вообще это всё будет называться "реестром самозанятых" и в него будут включены все официально неработающие люди, которые пользуются всеми видами помощи от российского государства, но в пенсионную систему России они при этом ничего не платят. А платят за них бюджеты российских регионов, то есть за их обслуживание скажем в тех же в больницах или в госучреждениях разной направленности. Каждый год на это выделяются деньги и немалые. Вот госчиновники и думают как бы побыстрее переломить такую ситуацию - в региональных бюджетах этим деньгам вроде как найдут более достойное применение.



По данным самого Пенсионного фонда России в этот реестр сейчас можно спокойно записывать до 15 млн россиян, хотя ранее вице-премьер Ольга Голодец и специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы озвучивали иные цифры - до 30 млн самозанятых по всей стране, согласитесь, цифра впечатляющая. Но как будет тот же ПФР разбираться с самозанятыми и кого реально в них записывать, пока не очень ясно. Ведь кто-то у нас в стране питается с огорода, когда в их местности с работой совсем туго и только это остается единственным выходом в такой ситуации, кто-то занимается воспитанием детей и подпадает под категорию "домохозяйка", кто-то просто фрилансер и зарабатывает от случая к случаю - что ж всех грести под одну гребёнку?



Кстати, расходы на ведение самого этого "реестра самозанятых" - это дополнительная сильная нагрузка на бюджет, а ведь власти нам постоянно рассказывают про экономию. Однако, как видим тут ею и не пахнет.



Правда тут, справедливости ради стоит вспомнить, что скоро выборы и по всей видимости пока до них никаких резких движений в этой сфере не произойдет. А что будет после них загадывать пока сложно, но ясно одно от самозанятых вряд ли уже теперь отстанут и им придётся как-то выживать. Наверное искать работу, но вот только какую?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b1802f82728 Выясняется, что российские власти всё же готовят так называемый "налог на тунеядцев" - об этом сегодня сообщают российские СМИ.Сегодня, в ходе работы Восточного экономического форума во Владивостоке, министр труда г-н Максим Топилин заявил для журналистов, что этот будущий налог будет принимать в расчёт все доходы неработающих граждан (это те кто находится без официальной работы), а также будет учитываться и имущество "тунеядцев", которое имеется в их собственности. Он полагает, что 25 000 рублей ежегодно в качестве налога такие люди могут вполне себе "потянуть" без всяких особых хлопот, а государству будет от этого какая-никакая, но польза.К мнению господина Тополина присоединяются и наша Государственная Дума, в которой сейчас полным ходом идёт работа над законопроектом об учёте самозанятого населения. Вообще это всё будет называться "реестром самозанятых" и в него будут включены все официально неработающие люди, которые пользуются всеми видами помощи от российского государства, но в пенсионную систему России они при этом ничего не платят. А платят за них бюджеты российских регионов, то есть за их обслуживание скажем в тех же в больницах или в госучреждениях разной направленности. Каждый год на это выделяются деньги и немалые. Вот госчиновники и думают как бы побыстрее переломить такую ситуацию - в региональных бюджетах этим деньгам вроде как найдут более достойное применение.По данным самого Пенсионного фонда России в этот реестр сейчас можно спокойно записывать до 15 млн россиян, хотя ранее вице-премьер Ольга Голодец и специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы озвучивали иные цифры - до 30 млн самозанятых по всей стране, согласитесь, цифра впечатляющая. Но как будет тот же ПФР разбираться с самозанятыми и кого реально в них записывать, пока не очень ясно. Ведь кто-то у нас в стране питается с огорода, когда в их местности с работой совсем туго и только это остается единственным выходом в такой ситуации, кто-то занимается воспитанием детей и подпадает под категорию "домохозяйка", кто-то просто фрилансер и зарабатывает от случая к случаю - что ж всех грести под одну гребёнку?Кстати, расходы на ведение самого этого "реестра самозанятых" - это дополнительная сильная нагрузка на бюджет, а ведь власти нам постоянно рассказывают про экономию. Однако, как видим тут ею и не пахнет.Правда тут, справедливости ради стоит вспомнить, что скоро выборы и по всей видимости пока до них никаких резких движений в этой сфере не произойдет. А что будет после них загадывать пока сложно, но ясно одно от самозанятых вряд ли уже теперь отстанут и им придётся как-то выживать. Наверное искать работу, но вот только какую?Специально для mmgp.ru

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