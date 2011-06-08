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Проект Сергея Панферова "Stepium"
Отличная новость! Успешный предприниматель Сергей Панферов создал свой проект для заработка Ethereum ( Эфира)
Всего с 0.06 Ethereum ( Эфира) на данный момент это около $18 Вы можете заработать $384 000 за 1 год!
Войдя за 0.06 ETH Вы получите секретные инструменты для развития команды такие как:
- Email автоворонка с видео курсами внутри
- Постоянные вебинары от лидеров проекта Stepium
- Пошаговое обучение
- Facebook и Telegram боты для приглашения людей в команду
Полное видео обзора криптовалют а так же проекта Stepium от Сергея Панферова - youtube.com/watch?v=Y0O2x9BciLE&feature=youtu.be
Маркетинг проекта Stepium - youtube.com/watch?v=7vtzT1LCuvc&feature=youtu.be
Секретные подарки Stepium - youtube.com/watch?v=SCJEPhAjns4&feature=youtu.be
Для того, что бы войти в проект, у Вас должно быть 0.06 Ethereum ( ETH) на Вашем кошельке. Если же у Вас нет кошелька, Вы можете купить Ethereum на обменнике BestChange - vk.cc/75fjYX
Рекомендую воспользоваться обменником Касса - vk.cc/75fbc2 . В этом обменнике Вы сможете купить Ethereum с помощью карты, QIWI,Yandex деньги, PM а так же другими способами
Присоединяйтесь в нашу команду и бинар с Сергеем Панферовым!
Что бы зарегистрироваться в проекте, Вам нужно перейти на мою страницу - yauhenikorzun.stepium.com/ и создать аккаунт.
Жду Вас в нашей команде!