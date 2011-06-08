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Проект Сергея Панферова "Stepium"

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Старый Сегодня, 20:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 08.06.2011
Сообщений: 23
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Проект Сергея Панферова "Stepium"
Отличная новость! Успешный предприниматель Сергей Панферов создал свой проект для заработка Ethereum ( Эфира)

Всего с 0.06 Ethereum ( Эфира) на данный момент это около $18 Вы можете заработать $384 000 за 1 год!

Войдя за 0.06 ETH Вы получите секретные инструменты для развития команды такие как:

- Email автоворонка с видео курсами внутри
- Постоянные вебинары от лидеров проекта Stepium
- Пошаговое обучение
- Facebook и Telegram боты для приглашения людей в команду

Полное видео обзора криптовалют а так же проекта Stepium от Сергея Панферова - youtube.com/watch?v=Y0O2x9BciLE&feature=youtu.be

Маркетинг проекта Stepium - youtube.com/watch?v=7vtzT1LCuvc&feature=youtu.be

Секретные подарки Stepium - youtube.com/watch?v=SCJEPhAjns4&feature=youtu.be

Для того, что бы войти в проект, у Вас должно быть 0.06 Ethereum ( ETH) на Вашем кошельке. Если же у Вас нет кошелька, Вы можете купить Ethereum на обменнике BestChange - vk.cc/75fjYX


Рекомендую воспользоваться обменником Касса - vk.cc/75fbc2 . В этом обменнике Вы сможете купить Ethereum с помощью карты, QIWI,Yandex деньги, PM а так же другими способами

Присоединяйтесь в нашу команду и бинар с Сергеем Панферовым!

Что бы зарегистрироваться в проекте, Вам нужно перейти на мою страницу - yauhenikorzun.stepium.com/ и создать аккаунт.

Жду Вас в нашей команде!
yauhenikorzun на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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