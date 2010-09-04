Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 421,732 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

AVentures Capital инвестирует $0,5 млн в сервис по резервному копированию данных

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:44
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,526
Благодарностей: 2,417
УГ: 13
КП: 0.105
подарки
награды Волшебный горшочек 
AVentures Capital инвестирует $0,5 млн в сервис по резервному копированию данных

Какую именно долю в стартапе Spinbackup получит украинский инвестиционный фонд, не раскрывается, но речь может идти о 10-25%.

Компания Spinbackup, создающая сервисы по резервному копированию данных для пользователей облачных сервисов, таких как G Suite и Office 365, привлекла $500 тыс. от украинского венчурного фонда AVentures Capital. В планах команды разрабатывать аналогичные продукты для других популярных облачных сервисов.


Spinbackup был основан в 2013 году Дмитрием Донцовым, который сейчас является генеральным директором компании. Команда состоит из 25 человек. Офисы разработки компании расположены в Киеве и Одессе, а офисы продаж – за рубежом, в том числе в США. Spinbackup является официальным партнером Google. Продукты компании представлены в каталоге Google G Suite Marketplace.

Spinbackup занимается продажей сервисов по автоматическому бэкапу данных из «облака», восстановлению утерянных данных, миграции данных, а также продуктов по кибербезопасности (защита от утечки данных, аудит поведения пользователей облачного сервиса и т.д.). На серверах компании хранится примерно 200 ТБ данных.

Сервисами пользуются около 1000 организаций. В компании утверждают, что пользовательская база растет на 15% в месяц. В большинстве это средний и малый бизнес, а также вузы, например, Университет Токио, Gurnick Academy of Medical Arts и другие.

Основной доход компании составляет подписка. Так, к примеру, сервис резервного копирования для G Suite стоит $5 в месяц на одного пользователя.

Андрей Колодюк, управляющий партнер AVentures, отметил, что привлеченные средства команда Spinbackup потратит на развитие дополнительных функций, расширение партнерских сетей, каналов продаж в том числе, в США, увеличение команды и т.д.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
инвестиции, стартап, фонд
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Naver инвестирует $421 млн в новый центр облачных данных Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 06.07.2017 19:03
Стартап Rubrik оказывающий услуги по резервному копированию данных привлекает $200млн OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.04.2017 12:33
ФРИИ инвестирует 15 млн рублей в облачную платформу для сбора данных ЖКХ «Элдис» NikofAlex Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.01.2017 20:20
Star India инвестирует $10 млн. в стартап анализа данных Sagacito TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.07.2016 14:57
Google инвестирует в чистую энергетику для энергоснабжения своих центров данных Vasiliyfedorchuk31 Новости в мире финансов и инвестиций 2 05.12.2015 11:36

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nlobp
АО "Международная фондовая компания" - сайта нет
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар Room
70% россиян тратят на еду половину зарплаты
От Room в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар pilot10
Федеральные агенты воруют и вымогают биткойны
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Prosvetlenniy
Не знаете как потерять $5 млрд за два дня? Спросите у Toshiba!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Еvgeniwolf
Россия должна быть готова к отключению от интернета
От Еvgeniwolf в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Отбивная
От goldenladder в разделе «Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
421,732
Тем
487,903
Сообщений
12,137,294

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram