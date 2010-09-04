AVentures Capital инвестирует $0,5 млн в сервис по резервному копированию данных

Какую именно долю в стартапе Spinbackup получит украинский инвестиционный фонд, не раскрывается, но речь может идти о 10-25%.
Компания Spinbackup, создающая сервисы по резервному копированию данных для пользователей облачных сервисов, таких как G Suite и Office 365, привлекла $500 тыс. от украинского венчурного фонда AVentures Capital. В планах команды разрабатывать аналогичные продукты для других популярных облачных сервисов.
Spinbackup был основан в 2013 году Дмитрием Донцовым, который сейчас является генеральным директором компании. Команда состоит из 25 человек. Офисы разработки компании расположены в Киеве и Одессе, а офисы продаж – за рубежом, в том числе в США. Spinbackup является официальным партнером Google. Продукты компании представлены в каталоге Google G Suite Marketplace.
Spinbackup занимается продажей сервисов по автоматическому бэкапу данных из «облака», восстановлению утерянных данных, миграции данных, а также продуктов по кибербезопасности (защита от утечки данных, аудит поведения пользователей облачного сервиса и т.д.). На серверах компании хранится примерно 200 ТБ данных.
Сервисами пользуются около 1000 организаций. В компании утверждают, что пользовательская база растет на 15% в месяц. В большинстве это средний и малый бизнес, а также вузы, например, Университет Токио, Gurnick Academy of Medical Arts и другие.
Основной доход компании составляет подписка. Так, к примеру, сервис резервного копирования для G Suite стоит $5 в месяц на одного пользователя.
Андрей Колодюк, управляющий партнер AVentures, отметил, что привлеченные средства команда Spinbackup потратит на развитие дополнительных функций, расширение партнерских сетей, каналов продаж в том числе, в США, увеличение команды и т.д.
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