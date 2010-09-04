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British American Tobacco инвестирует 123 млн. грн. в свои украинские активы

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British American Tobacco инвестирует 123 млн. грн. в свои украинские активы

Табачный гигант собирается существенно расширить производственные мощности на Прилуцкой табачной фабрике.

Табачный производитель, British American Tobacco Украина, объявил о планах вложить 123 млн. грн. в капитальное строительство новых производственных помещений Прилуцкой табачной фабрики.

По словам директора по производству региона Украины, стран Кавказа и Центральной Азии, Молдовы и Беларуси Артем Скрипки, украинская фабрика компании обладает хорошим экспортным потенциалом, который позволит существенно увеличить объемы и расширить географию поставок продукции.

Сейчас British American Tobacco Украина, как отмечает Артем Скрипка, занимается вопросом преобразования Прилуцкой табачной фабрики в производственный и экспортный хаб, который бы удовлетворял спрос на продукцию потребителей не только всех стран региона, но и других стран.

Напомним, что 99,9% "А/Т табачная компании "В. А. Т. - Прилуки" были приобретены компанией Precis, аффилированной с British American Tobacco.

British American Tobacco занимает второе место в мире по величине среди производителей табачной продукции.

Британской компании принадлежат такие бренды, как "Dunhill", "Kent", "Vogue", "Pall Mall", "Lucky Strike" и другие.

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Метки
активы, инвестиции
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