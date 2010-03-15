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Обзор "монет" для торговли. На новостях.

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Старый Сегодня, 20:30
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 37
Благодарностей: 12
УГ: 2
КП: 0.000
Обзор "монет" для торговли. На новостях.


Всем привет, решил делится своими личными наблюдениями и прогнозами по
криптовалютам исходя из Новостей крипто валют.

Сегодня сделал подборку новостей по xrp Ripple.

Исходная цена $0.225458
Прогноз ноябрь $0.3 - 0.35

Почему делаю такой прогноз начнем с последних новостей.

1. XRP будет добавлен на exmo биржу

2. XRP и пенсионный Фонд США

3. Открытие офиса Ripple в Индии

4. Добавление монеты на exmo до конца месяца.

5. Ripple подключит до конца года еще пару крупных банков.

6. Возможно миф, новость вероятно фейк но обсуждений по ней много напишу и тут о ней, возможно что алибаба подключит в свой мерчант XRP

Сопутствующие факторы.

1. Также банковская активность осенью - весной выше чем летом, ripple очень зависим от этого.

2. Спекуляции на рынке "монет"

Читаю забугор форумы вот дословный перевод одного из крупных бурж аналитиков:

"Таким образом, мы поддерживаем наш долгосрочный прогноз цен на Ripple в размере $ 2,00 к концу 2018 года"

П.С Не судите строго, я не ванга ) Если подача в таком формате интересна, буду писать обзоры по монетам, что вижу, читаю, все в одном месте для удобства.

П.С.С Торгую здесь и здесь, с выводом и вводом проблем нет проверенно.
Последний раз редактировалось xinkom; Сегодня в 20:33.
xinkom на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:27
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