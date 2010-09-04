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Bitcoin Cash превышает $675 благодаря корейскому объему торгов



В криптовалютном мире есть много разных интересных событий. В то время, как большинство людей сосредоточены на цене биткоина и Ethereum, также важно следить за Bitcoin Cash. По неизвестной причине его стоимость в настоящее время выросла на 21,42% за последние 24 часа. Недавно были события, которые возможно вызвали внезапный скачок цен.



С момента запуска стоимость Bitcoin Cash несколько колебалась. В течение первых нескольких дней цена Bitcoin Cash достигала до $860 по данным Coinmarketcap и после этого она опустилась до минимума в $300. Эти колебания наблюдались в первые дни нового запуска валюты. Особенно, когда все держатели биткоинов получили эквивалентное количество токенов BCH через их кошелек и с поддержкой обмена.



Теперь, когда большинство людей закончили ликвидацию своих бесплатных токенов BCH, цена Bitcoin Cash может стабилизироваться. За последние несколько недель наблюдалась некоторая волатильность, хотя в течение большей части времени стоимость оставалась относительно стабильной вокруг отметки $585. Сейчас BCH стоит $683,14, что указывает на растущий спрос на Bitcoin Cash.









Более конкретно, это значение представляет собой увеличение стоимости относительно доллара на 21,42% за последние 24 часа. Bitcoin Cash также набирает обороты относительно стоимости биткоина на 23,72% на этом рынке за те же 24 часа. Довольно интересное наблюдается развитие. Теперь, когда сервис GreenAddress поддерживают Bitcoin Cash очевидно, что экосистема будет продолжать расти. Больше поддержки BCH со стороны поставщиков услуг является положительным знаком.



Кроме того, в объеме торгов есть более $1 млрд., чтобы поддержать этот внезапный скачок цен. Большая часть этого объема торговли происходит от биржи Bithumb. Это не первый раз, когда трейдеры Bithumb пытаются поднять цену определенной криптовалюты. С объемом торгов более $447 млн., очевидно, что корейцы диктуют цену на Bitcoin Cash. Никакие другие биржи не приближаются к такому объему торгов, хотя все платформы поддерживают ту же цену, за исключением Huobi.









Люди, которые придержали Bitcoin Cash будут довольны этой новостью. Учитывая резкий рост объема торгов, возможно, что Bitcoin Cash рано или поздно превысит планку $700. Однако сохранить эту высокую цену будет не так уж просто, поскольку биржа Bithumb может переключиться на увеличение объема торгов и других валют в ближайшие дни. Bitcoin Cash показывает, что увеличение размера блока в сети для большего количества транзакций.









Пока что непонятно, что принесет будущее с точки зрения повышения цены на Bitcoin Cash. Тем не менее сейчас все выглядит довольно позитивно. Если эту цену можно будет сохранить, как минимум, то валюта может медленно подниматься. Также выгоднее сейчас майнить Bitcoin Cash, так как разница составляет 6,5% по сравнению с майнингом самого биткоина. Теперь будет гораздо больше внимания на продвижении Bitcoin Cash, поскольку эта ценовая тенденция может привлечь больше людей и в будущем может многое произойти.









Перевод специально для mmgp.ru





В криптовалютном мире есть много разных интересных событий. В то время, как большинство людей сосредоточены на цене биткоина и Ethereum, также важно следить за Bitcoin Cash. По неизвестной причине его стоимость в настоящее время выросла на 21,42% за последние 24 часа. Недавно были события, которые возможно вызвали внезапный скачок цен.С момента запуска стоимость Bitcoin Cash несколько колебалась. В течение первых нескольких дней цена Bitcoin Cash достигала до $860 по данным Coinmarketcap и после этого она опустилась до минимума в $300. Эти колебания наблюдались в первые дни нового запуска валюты. Особенно, когда все держатели биткоинов получили эквивалентное количество токенов BCH через их кошелек и с поддержкой обмена.Теперь, когда большинство людей закончили ликвидацию своих бесплатных токенов BCH, цена Bitcoin Cash может стабилизироваться. За последние несколько недель наблюдалась некоторая волатильность, хотя в течение большей части времени стоимость оставалась относительно стабильной вокруг отметки $585. Сейчас BCH стоит $683,14, что указывает на растущий спрос на Bitcoin Cash.Более конкретно, это значение представляет собой увеличение стоимости относительно доллара на 21,42% за последние 24 часа. Bitcoin Cash также набирает обороты относительно стоимости биткоина на 23,72% на этом рынке за те же 24 часа. Довольно интересное наблюдается развитие. Теперь, когда сервис GreenAddress поддерживают Bitcoin Cash очевидно, что экосистема будет продолжать расти. Больше поддержки BCH со стороны поставщиков услуг является положительным знаком.Кроме того, в объеме торгов есть более $1 млрд., чтобы поддержать этот внезапный скачок цен. Большая часть этого объема торговли происходит от биржи Bithumb. Это не первый раз, когда трейдеры Bithumb пытаются поднять цену определенной криптовалюты. С объемом торгов более $447 млн., очевидно, что корейцы диктуют цену на Bitcoin Cash. Никакие другие биржи не приближаются к такому объему торгов, хотя все платформы поддерживают ту же цену, за исключением Huobi.Люди, которые придержали Bitcoin Cash будут довольны этой новостью. Учитывая резкий рост объема торгов, возможно, что Bitcoin Cash рано или поздно превысит планку $700. Однако сохранить эту высокую цену будет не так уж просто, поскольку биржа Bithumb может переключиться на увеличение объема торгов и других валют в ближайшие дни. Bitcoin Cash показывает, что увеличение размера блока в сети для большего количества транзакций.Пока что непонятно, что принесет будущее с точки зрения повышения цены на Bitcoin Cash. Тем не менее сейчас все выглядит довольно позитивно. Если эту цену можно будет сохранить, как минимум, то валюта может медленно подниматься. Также выгоднее сейчас майнить Bitcoin Cash, так как разница составляет 6,5% по сравнению с майнингом самого биткоина. Теперь будет гораздо больше внимания на продвижении Bitcoin Cash, поскольку эта ценовая тенденция может привлечь больше людей и в будущем может многое произойти.Перевод специально для mmgp.ru

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