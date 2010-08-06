BitAtom Limited- BitAtom.biz

Наша команда профессионалов обладает более чем 30-летним опытом работы на финансовых рынках, что обеспечивает стабильные доходы для наших уважаемых клиентов. Чрезвычайные навыки позволяют нашей команде минимизировать риск и извлекать прибыль с изменчивого, но высокорентабельного криптовалютного рынка. Наша команда имеет опыт работы с криптовалютной торговлей и надежной технологией Bitcoin Mining & on Blockchain, которая обеспечивает гарантированную и стабильную отдачу от инвестиций. Это сделало нашу команду уверенной в развитии инвестиционной платформы BitAtom Limited в интересах инвесторов по всему миру. Наша удобная инвестиционная платформа поможет нашим инвесторам принимать правильные инвестиционные решения. Мы тщательно разработали и подготовили автоматизированную платформу. Если вы выберете нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших трейдеров и финансовых экспертов и можете получать ежечасную прибыль от ваших инвестиций на всю жизнь.
Тарифные планы:
Цитата:
0,4% почасово
для жизни
Минимум 0,001 BTC MAX. 10 BTC
*
0.47% Почасовой
для жизни
Минимум 10.001 BTC MAX. 25 БТД
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0,5% Почасовой
для жизни
Минимум 25,001 BTC MAX. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ
Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая