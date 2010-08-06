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BitAtom Limited- BitAtom.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:24
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Регистрация: 06.08.2010
Сообщений: 39,423
Благодарностей: 1,778
УГ: 18
КП: 0.001
BitAtom Limited- BitAtom.biz
Я не админ/владелец проекта

Старт 9 Sep. 2017

Принимает:BTC

Новый проект: BitAtom.biz



Легенда(google перевод):
Цитата:
О компании BitAtom Limited

Наша команда профессионалов обладает более чем 30-летним опытом работы на финансовых рынках, что обеспечивает стабильные доходы для наших уважаемых клиентов. Чрезвычайные навыки позволяют нашей команде минимизировать риск и извлекать прибыль с изменчивого, но высокорентабельного криптовалютного рынка. Наша команда имеет опыт работы с криптовалютной торговлей и надежной технологией Bitcoin Mining & on Blockchain, которая обеспечивает гарантированную и стабильную отдачу от инвестиций. Это сделало нашу команду уверенной в развитии инвестиционной платформы BitAtom Limited в интересах инвесторов по всему миру. Наша удобная инвестиционная платформа поможет нашим инвесторам принимать правильные инвестиционные решения. Мы тщательно разработали и подготовили автоматизированную платформу. Если вы выберете нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высоком профессионализме наших трейдеров и финансовых экспертов и можете получать ежечасную прибыль от ваших инвестиций на всю жизнь.
Тарифные планы:
Цитата:
0,4% почасово
для жизни
Минимум 0,001 BTC MAX. 10 BTC
*
0.47% Почасовой
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Минимум 10.001 BTC MAX. 25 БТД
*
0,5% Почасовой
для жизни
Минимум 25,001 BTC MAX. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ

Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:5%-2%-1%
Работает онлайн поддержка
Тип выплат: автоматическая


BitAtom Limited


Мой вклад:
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Старый Сегодня, 19:47
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,102
Благодарностей: 1,327
УГ: 13
КП: 0.000
подарки
Re: BitAtom Limited- BitAtom.biz
самый симпатичный диз из последних 5 проектов админа. но зачем запускать при работающем то ? риторический вопрос
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ssergiuss на форуме  
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