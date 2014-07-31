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SUHBA - продажа акций легальной компании с перспективным IT бизнес продуктом!

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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#1
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.03.2016
Сообщений: 367
Благодарностей: 104
УГ: 0
КП: 0.014
SUHBA - продажа акций легальной компании с перспективным IT бизнес продуктом!
Я не админ и не совладелец данного проекта.


Сайт компании с описанием проекта https://birzha.suhba.net


Российская компания на предстарте продаёт свои акции.
Текущая цена акций от 0,33 до 1,6 рубля за единицу и ежемесячно растёт.
Выход на IPO запланирован на лето 2018 года с курсом акции в 10 рублей за единицу.


Основным продуктом является разрабатываемый програмный комплекс, включающий в себя:

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ, МЕССЕНДЖЕР, ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА, ПОЧТОВЫЙ СЕРВИС, DESKTOP БРАУЗЕР, ANDROID БРАУЗЕР, ТОРГОВЫЙ ПОРТАЛ, ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА, ФИНАНСОВЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД….


О проекте >>>
(С официального сайта компании) :

Сведения о компании

Проект стартовал в 2010 году в съемной квартире одного из районов Казани, её основал Тухтаров Тохир, а официальный запуск веб-сайта был произведён 15 мая 2015 года.

Руководство компании - это профессионалы, где президентом является Тухтаров Тохир, а также команда опытных руководителей, пришедших из разных компаний.

«Сухба» является компанией с многоцелевой бизнес-моделью. Доходом компании стали решения для бизнес общения, маркетинга и продаж, а также услуги по размещению рекламы.

Добро пожаловать на Биржевую платформу «Сухба»
Проект «Сухба» (в переводе с арабского «Сообщество», «Дружба») включает в себя международную много конфессиональную социальную сеть «Сухба», браузер, мессенджер, почту, поисковую систему, платформу для продажи разнообразных товаров товаров, являющихся многоцелевыми платформами для различных интернет-сервисов интересных современному человеку.

Проект «Сухба» - это «чистая» интернет-среда, в которой спокойно могут находиться как дети, так и родители, не переживая за моральную безопасность. В настоящее время многолетний (с августа 2014 г.) труд группы энтузиастов уже приносит свои плоды.

«Сухба» является компанией с многоцелевой бизнес-моделью. Основной статьей доходов компании стали решения для бизнес-общения, маркетинга, продаж, а также услуги по размещению интернет-рекламы. Суть проекта - создание первой в мире глобальной, инновационной, мультиязычной и мультикультурной международной платформой.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ. Этапы запуска проекта «Сухба»
  • В период 2017 по 2018 год идут торги акций проекта "Сухба" на внебиржевом секторе и в сети.
  • С конца 2018 года компания переходит на продажи в биржевой сектор AIM, с переводом и регистрацией проданных акций в электронные акции компании.
  • По началу торгов и регистрации акций, каждый владелец акций вправе ждать дивидентов или продать частично либо весь пакет акцией на бирже.


НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
В 2016 году компанией «Сухба» были сделаны значимые шаги по развитию проекта:
1. Произведена оценка инвестиционной стоимости проекта «Сухба» на сумму*802 млн. руб.., с внесением в уставный капитал*
2. Наш проект был рассмотрен ООН и подписана совместная декларация о сотрудничестве*«Сухба»*-*«UNIDO»*
3. Наша команда участвовала в межправительственном форуме Татарстан-Турция, представляя бизнес Республики Татарстан в г. Анкара в составе официальной делегации*
4. В г. Стамбул на Международном Халяль форуме в составе делегации РФ провели встречи на высшем уровне с представителями Халяль бизнеса и Халяль центров с подписанием меморандумов о сотрудничестве с*Европой*и*Латинской Америкой.



В 2017 году для развития проекта было сделано:
1. Произведена международная оценка рыночной стоимости программного продукта «Сухба» на сумму 418 млрд. ₽ или эквивалент 7,4 млрд. $
2. Проект официально вступил в состав организации «AIAPS» «UN» - «АИАПС» «ООН» с программой «ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ В ИНТЕРНЕТЕ»;
3. Также проект вступил в состав организации «ЕИС» «Евразийский Инвестиционный Союз»
4. В Москве проходит регистрацию АО «Сухба» для выхода на внебиржевые и биржевые продажи акций компании
5. Был подписан договор с биржевым брокером и открыт счет на бирже Alternative Investments Market - AIM, на которой мы начали торги предварительными опционами проекта «Сухба».

Рентабельность вложений за 2016 - 2017 год составила 800% годовых![/I]


УЧРЕДИТЕЛИ
Люди, стоящие у истоков проекта «Сухба»


ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПАКЕТЫ АКЦИЙ



ИНВЕСТИЦИОНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПРОМОУШЕН
. *
ПРОМОУШЕН ДО ВЫХОДА НА IPO
КОЛИЧЕСТВО КУПЛЕННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ УМНОЖАЕТСЯ НА ЧИСЛО, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЭТОМУ МЕСЯЦУ



ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ КУПИТЕ АКЦИИ - ТЕМ ДЕШЕВЛЕ ОНИ ВАМ ОБОЙДУТСЯ.
СТОИМОСТЬ АКЦИЙ РАСТЁТ ЕЖЕМЕСЯЧНО. ВЫХОД НА IPO БУДЕТ ПО ЦЕНЕ 10 РУБ./ ЕД

ВЫ СМОЖЕТЕ ИХ ПРОДАТЬ ИЛИ ОЖИДАТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ КУРСА!!!



РЕГИСТРАЦИЯ И ПОКУПКА АКЦИЙ.


Переходим на сайт компании https://birzha.suhba.net/1180/register

Подробную инструкцию смотрите ЗДЕСЬ>>>

Моя покупка пакета акций стоимостью 50000 рублей.
__________________
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Метки
акции, вклады, инвестирование в млм, инвестиции в акции, инвестиции в интернете
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