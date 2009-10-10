Что готова пообещать Россия Японии, ради строительства моста на Хоккайдо?

Экономика островной Японии может стать экономикой континентальной державы, такое мнение высказал вице-премьер Шувалов. Именно такие обороты речи прослеживались в речи политика, когда он рассказывал о возможности строительства моста между островами Сахалин и Хоккайдо. Но если для России такой крупный инфраструктурный проект важен и понятен, то для японцев его востребованность под вопросом.
Но, не смотря на всю нелогичность такого инвестиционного проекта, Шувалов объявил всему свету о том, что власти России и Японии уже ведут переговоры по реализации столь масштабного проекта. Как оказалось, российская сторона предложила Токио, на паритетных финансовых началах возвести автомобильно-железнодорожный переход между Хоккайдо и Сахалином. Если договор о строительстве будет подписан, то российская сторона обязуется профинансировать строительство железнодорожного перехода от Сахалина на материк. Такой грандиозный инвестиционный проект послужит стимулом для дальнейшего развития всей железнодорожной инфраструктуры страны. При этом Япония так же много приобретает от подписания договора, так как станет континентальной державой. Шувалов не сомневается в будущих экономических эффектах, после реализации того, что будет прописано в договоре. По мнению чиновника, при современных технологиях, на возведение моста потребуется не так уж и много инвестиций.
Кстати говоря, идея строительства двух мостов, от материка до Сахалина, и от Сахалина до Японских островов обсуждается уже давно. О том, чтобы присоединить экономику Японии к континентальной экономике мечтали ещё при Сталине. На тот момент такой проект выглядел как фантастика, но современные технологии многое изменили. К примеру, Россия без особого труда смогла проложить мост до острова Русский, и сейчас прокладывает мост до полуострова Крым. Варианты соединения материка и острова Сахалин обсуждаются разные, от строительства моста, до прокладки подводного тоннеля.
Так почему же решение о строительстве Керченского моста было принято так быстро, а о соединении материка и острова Сахалин думают до сих пор? Как оказалось, всё дело в инвестиционных возможностях. Если с Крымским мостом всё можно было просчитать, сколько требуется средств, и какой эффект экономического развития региона будет получен, то с переходом на Сахалин всё это просчитать невозможно.
Но экономисты уверены, что новый инвестиционный проект ускорит развитие Хабаровского края и Сахалинской области. Появятся десятки тысяч новых рабочих мест, и многомиллионные налоговые отчисления. Но как долго будет окупаться такой переход, ведь по предварительным подсчётам, переход между материком и Сахалином обойдётся в 228 млрд рублей, но это без учёта прокладки новых железнодорожных линий. Если учесть и эти проекты, то стоимость инвестиций оценивается в 400 млрд рублей. Если связать с материком и Японию, то Россия получит новый крупный транспортный узел, и инфраструктурный проект окупится намного быстрее. Он будет выгоден России. Но что получит Япония? Что готова Москва пообещать Токио, ради участия в таком крупном инвестиционном проекте, чтобы японское правительство пошло на его реализацию?
Специально для mmgp.ru