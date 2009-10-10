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"Атоваз" отчитался об оживлении продаж на автомобильном рынке России

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"Атоваз" отчитался об оживлении продаж на автомобильном рынке России


Российский автоконцерн "Автоваз" отчитался о росте объёмов продаж за август текущего года. В общей сложности было реализовано, в прошлом месяце, 26211 единиц автомобилей, что на 25,4 процента больше показателей продаж августа прошлого года. Отчёт был опубликован пресс-центром российской автомобилестроительной компании.

Как говорится в отчёте, в прошлом месяце прошлого года было продано 26211 единиц автомобилей, произведённых на заводах концерна "Автоваз", что на 25,4 процента выше показателей августа 2016 года. Всего за восемь прошедших месяцев 2017 года, автопроизводитель отчитался о реализации 192944 единиц автомобилей на российском и иностранном автомобильных рынках. Рост продаж составил 15,5 процентов, по сравнению с аналогичным периодом времени за 2016 год.

По данным от пресс-центра российского автоконцерна, самой востребованной моделью на российском автомобильном рынке оказалась Lada Granta. По итогам прошедших восьми месяцев было реализовано 58600 единиц, что выше показателей прошлого года на пять процентов. Второе место по популярности среди российских автолюбителей заняла Lada Vesta. За прошедшие восемь месяцев текущего года реализовано 47800 единиц авто, что выше показателей прошлого года на 44,6 процента.

Ранее глава российского автоконцерна "Автоваз" Николя Мор рассказал журналистам, что аналитики компании прогнозируют рост продаж на август 2017 года - 10 процентов, до 23000 автомобилей.

В отчёте за первые шесть месяцев текущего года говорится о росте продаж автоконцерна "Автоваз" на 12,8 процента, в годовом выражении. Всего за период с января по июнь 2017 года было реализовано 140200 автомобилей.

В начале текущего года, руководство автоконцерна "Автоваз" надеялось нарастить объёмы продаж, по итогам года, на 10 процентов, то есть до 290000 автомобилей. Так же в документе говорилось, что общий рост продаж на российском автомобильном рынке может вырасти до 1,5 млн автомобилей. И в связи с общим оживлением на автомобильном рынке России, "Автоваз" планирует увеличить свою долю продаж до 20 процентов.

Специально для mmgp.ru
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