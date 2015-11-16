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Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал приравнять криптовалюты в России к доллару

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал приравнять криптовалюты в России к доллару


Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов считает, что все россияне имеют право покупать, продавать и хранить сбережения в криптовалютах по аналогии с долларом или валютами других стран. Об этом пишет РБК с Восточного экономического форума во Владивостоке.

Бизнес-омбудсмен высказался против мнения Минфина о том, чтобы допускать к сделкам с биткоином только профессиональных участников. Титов предлагает предоставить такую возможность всем желающим.

Все возможные ограничения должны вводиться только по аналогии с валютами других стран, добавил Титов. В частности, может быть ограничена возможность расплачиваться биткоинами, так же как сейчас ограничены расчеты в долларах.

«Мы имеем право обменивать, иметь, хранить, платить за рубежом, но внутри России расплачиваться по операциям — должно быть пока ограничение», — пояснил Титов.

Напомним, ранее Минфин предлагал приравнять криптовалюты к финансовым инструментам, которые будут продаваться через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга. В таком случае доступ к сделкам по продаже и покупке криптовалюты получат только квалифицированные инвесторы.

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