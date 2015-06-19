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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 3,864 Благодарностей: 1,409 УГ: 26 КП: 0.204 подарки Как блокчейн забирает твою работу (найди себя в списке вымирающих профессий)

Анти А. Данилевский, основатель платформы KICKICO, первый евангелист краудфандинга в России, рассказывает, кого из нас с вами заменит блокчейн.



А если коротко: найди себя в списке вымирающих профессий.



Недавно мы запустили наш проект, где люди могут просто и быстро организовать страницу для сбора средств: будь то пожертвования, сборы на интересный проект или же ICO. И в голове вновь промелькнула мысль, что всё это очень сильно ударит по банкам и платежным системам: никаких посредников при организации краудфандинга, оплате или транзакциях, никакой бюрократии и волокиты. Везде формат person-to-person.



Но сам по себе блокчейн нападет не только на отрасль банковской сферы, но и на множество других. Попробуем же посмотреть, на какие именно.



1. Бумажная волокита



Первое, что решает блокчейн — вопрос доверия. Вековая проблема России и множества других стран — бюрократия, отпадает фактически сразу, а с ней и множество чиновников и просто специалистов, задействованных в процессе создания, описания и хранения документов и данных.



Это бухгалтеры, разного рода клерки, экономисты и юристы самого нижнего звена. Если посмотреть на эволюцию блоковой цепи и взять, скажем, Эфириум, то будут ещё и смарт-контракты, которые во многих случаях могут заменить еще большее количество людей: от кассиров до судей.



Представьте самый обычный компьютер, без искусственного интеллекта. Если в ваших действиях нет аналитики (простые и даже сложные арифметические и алгебраические задачи не в счёт) и творчества, то с вероятностью в 99% ваша профессия под ударом.



Останутся без работы:



администраторы,

архивариусы,

клерки,

бухгалтеры.



2. Гаранты



Что делает нотариус? Вот цитата из закона: «Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред».



Со времен Emercoin DPO Antifake часть полномочий нотариусов уже перешли в блокчейн. В первую очередь, это такие полномочия, как удостоверение прав на недвижимое имущество, автомобили и так далее. Есть и несколько аналогов — SilentNotary, например.



Более того, это уже реализовано в рамках целых государств: BitFury и правительство Грузии с помощью технологии блокчейн уже зарегистрировали свыше 100 000 земельных участков. Эта же компании договорилась с Украиной о том, что все госреестры будут постепенно переведены на подобный подход. Теперь все данные фиксируются с помощью этой технологии и проверить информации о праве собственности, обременениях не составляет никакого труда. И главное — без посредников и очередей!



Есть такой подход, как proof-of-authority, то есть когда доверие к узлу обусловлено непроделанной работой, не деньгами, а неким авторитетом. И с таким подходом можно свою профессию переделать из «нужной по закону» в «нужную как сервис». Например, разработав уникальную систему оценки или структуру арбитража для фрилансеров и работодателей.



Останутся без работы:



нотариусы,

(частично) судьи,

работники госреестров.



3. Агенты



Агенты обычно делают то, что можно сделать и без них. Но они делают это либо быстрее, либо проще, либо интереснее. Порой эта деятельность связана с инсайдерской информацией и это противоречит открытой природы блокчейн-сообщества.



Ритейл может измениться точно так же. Сфера реализации билетов, риэлторские агентства, оптовые и розничные продажи чего бы то ни было, турагентства, авиакассы второго порядка и многие другие, чья работа идёт в рамках «фактических и юридических действий, совершаемых от имени и за счет принципала» — все эти люди станут не нужны на рынке, когда их заменят на блокчейн-решения и смарт-контракты.



Конечно, существуют такие ниши, где без агентов будет сложно: в этой среде сейчас это централизованные биржи: Polonix или Кракен, обменные пункты, escrow-сервисы. Но постепенно и им на смену придут биржи формата dex, чистый p2p обмен и сервисы по типу Descrow.



Вас не станут учить, как стать:



спортивным агентом,

риэлтором,

менеджером среднего звена,

кассиром,

владельцем турагентства.



4. Электронный документооборот



Выше уже было о том, как такой оборот повлияет на тех, кто его создает. Но есть ещё те, кто его поддерживает. В России это удостоверяющие центры выдачи ЭЦП, операторы фискальных данных — создание которых в эпоху блокчейна выглядит нелепо — и им подобные.



Блокчейн изменит подход и в работе таких органов, как Счётная палата. Институт государственной тайны вряд ли отменят, но вот доступ к информации, которая сегодня открыта — это другой разговор.



Такой подход модернизирует неповоротливую систему и сможет сделать её куда более эффективной. Хитрость решения заключается в том, чтобы создать уже внутри блокчейн-документооборота полезные сервисы. В ближайшие годы будут популярны: анализ smart-контрактов, наборы шаблонов для автоматизации разных процессов, сбор больших данных из блокчейна для анализа и сам анализ.



Придется переквалифицироваться:



делопроизводителям,

специалистам по формированию ЭЦП.



5. Оригинальность продуктов



За последние два года появилась уже дюжина проектов, которые позволяют идентифицировать место происхождения, дату создания и другие параметры разных продуктов: от вина и сыра до детского питания. КриптоПРО CSP для проверки подлинности алкогольной продукции, проверка сертификата продуктов по штрих-коду.



Подходы у всех разные, но суть в том, что в блокчейне сохраняются самые важные данные о товаре, которые позволяют с точностью установить срок его годности, потребительские качества, и главное — подлинность.



Такой подход изменит не только индустрию контрафактных товаров и всех «профессий» так или иначе с ней связанных, но и деятельность самых разных специалистов, взаимодействующих с товарами на разных стадиях: от экспертов по антиквариату до кладовщиков.



Уже сегодня есть проекты, с помощью которых можно проследить весь путь кофе от плантации до вашего стола.



Блокчейн воплотит в жизнь систему защиты, которая будет:



наиболее удобной,

безопасной,

привлекательной для потребителей.



Конкуренция в таких решениях будет слабой, поскольку разные сферы требуют разного подхода и опыта.



Уйдут с рынка труда:



частично специалисты по антиквариату,

инспекторы по надзору,

профессиональные тайные покупатели,

эксперты-товароведы.



6. Поиск и хранение информации



Интернет сегодня — это Google или Яндекс. Всё, что хотите узнать — есть в строке поиска. Эти компании патентуют тысячи разработок по самым разным отраслям, чтобы простой обыватель мог найти ответ на самый нелепый вопрос.



Блокчейн может всё изменить: первое, что он заденет из цепочки «хранение — поиск — распространение» будет именно хранение. Сейчас хостинг работает по централизованной модели. Блокчейн — это децентрализованное хранение данных.



Всё чаще на арену выходят супер-компьютеры, состоящие из множества маленьких: Ethereum, SONM, Golem. До релизов этим проектам пока далеко, но мы ведь говорим о будущем? К тому же уже существуют проекты — Nemcoin, которые завязаны на децентрализованной регистрации доменов.



Поэтому в ближайшие 5-10 лет мы сможем наблюдать изменение целых сфер и связанных с ними профессий: рендеринг, хостинг, облачные платформы. Уже сегодня на своих дисках можно заработать: такую услугу предоставляет Storj или Filecoin.



Не возьмут на работу:



специалистов по хостингу,

сисадминов.



7. Полная автоматизация



Если немного помечтать и посмотреть шире, то соединив такие потоки, как big data (большие данные), искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн, то можно понять, что уже за следующие четверть века очень многие профессии, в первую очередь рутинные, могут исчезнуть:



Таксистов заменит Google-мобиль с приложением формата Uber/Gett/Yandex, но на блокчейне;

Операторов систем — IoT и системы контроля связки «искусственный интеллект + блокчейн»;

Продавцов — магазины с автоматическими кассами и контролем через приложения.



Уже сегодня трейдеров всё чаще подменяют боты, юристов — экспертные системы, а бухгалтеров — 1С. Пока у людей просто получается работать в связке с машинами, что будет дальше — сложно предугадать, но то, что два Т будут определяющими — это факт.



Исчезнут:



товароведы,

диспетчеры,

seo-специалисты,

настройщики рекламы в сети,

таксисты,

библиотекари.



Блокчейн меняет нашу жизнь. И делает это очень быстро.



Задумайтесь о том, чему будут учиться ваши дети.



Источник Анти А. Данилевский, основатель платформы KICKICO, первый евангелист краудфандинга в России, рассказывает, кого из нас с вами заменит блокчейн.А если коротко: найди себя в списке вымирающих профессий.Недавно мы запустили наш проект, где люди могут просто и быстро организовать страницу для сбора средств: будь то пожертвования, сборы на интересный проект или же ICO. И в голове вновь промелькнула мысль, что всё это очень сильно ударит по банкам и платежным системам: никаких посредников при организации краудфандинга, оплате или транзакциях, никакой бюрократии и волокиты. Везде формат person-to-person.Но сам по себе блокчейн нападет не только на отрасль банковской сферы, но и на множество других. Попробуем же посмотреть, на какие именно.Первое, что решает блокчейн — вопрос доверия. Вековая проблема России и множества других стран — бюрократия, отпадает фактически сразу, а с ней и множество чиновников и просто специалистов, задействованных в процессе создания, описания и хранения документов и данных.Это бухгалтеры, разного рода клерки, экономисты и юристы самого нижнего звена. Если посмотреть на эволюцию блоковой цепи и взять, скажем, Эфириум, то будут ещё и смарт-контракты, которые во многих случаях могут заменить еще большее количество людей: от кассиров до судей.Представьте самый обычный компьютер, без искусственного интеллекта. Если в ваших действиях нет аналитики (простые и даже сложные арифметические и алгебраические задачи не в счёт) и творчества, то с вероятностью в 99% ваша профессия под ударом.Останутся без работы:администраторы,архивариусы,клерки,бухгалтеры.Что делает нотариус? Вот цитата из закона: «Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред».Со времен Emercoin DPO Antifake часть полномочий нотариусов уже перешли в блокчейн. В первую очередь, это такие полномочия, как удостоверение прав на недвижимое имущество, автомобили и так далее. Есть и несколько аналогов — SilentNotary, например.Более того, это уже реализовано в рамках целых государств: BitFury и правительство Грузии с помощью технологии блокчейн уже зарегистрировали свыше 100 000 земельных участков. Эта же компании договорилась с Украиной о том, что все госреестры будут постепенно переведены на подобный подход. Теперь все данные фиксируются с помощью этой технологии и проверить информации о праве собственности, обременениях не составляет никакого труда. И главное — без посредников и очередей!Есть такой подход, как proof-of-authority, то есть когда доверие к узлу обусловлено непроделанной работой, не деньгами, а неким авторитетом. И с таким подходом можно свою профессию переделать из «нужной по закону» в «нужную как сервис». Например, разработав уникальную систему оценки или структуру арбитража для фрилансеров и работодателей.Останутся без работы:нотариусы,(частично) судьи,работники госреестров.Агенты обычно делают то, что можно сделать и без них. Но они делают это либо быстрее, либо проще, либо интереснее. Порой эта деятельность связана с инсайдерской информацией и это противоречит открытой природы блокчейн-сообщества.Ритейл может измениться точно так же. Сфера реализации билетов, риэлторские агентства, оптовые и розничные продажи чего бы то ни было, турагентства, авиакассы второго порядка и многие другие, чья работа идёт в рамках «фактических и юридических действий, совершаемых от имени и за счет принципала» — все эти люди станут не нужны на рынке, когда их заменят на блокчейн-решения и смарт-контракты.Конечно, существуют такие ниши, где без агентов будет сложно: в этой среде сейчас это централизованные биржи: Polonix или Кракен, обменные пункты, escrow-сервисы. Но постепенно и им на смену придут биржи формата dex, чистый p2p обмен и сервисы по типу Descrow.Вас не станут учить, как стать:спортивным агентом,риэлтором,менеджером среднего звена,кассиром,владельцем турагентства.Выше уже было о том, как такой оборот повлияет на тех, кто его создает. Но есть ещё те, кто его поддерживает. В России это удостоверяющие центры выдачи ЭЦП, операторы фискальных данных — создание которых в эпоху блокчейна выглядит нелепо — и им подобные.Блокчейн изменит подход и в работе таких органов, как Счётная палата. Институт государственной тайны вряд ли отменят, но вот доступ к информации, которая сегодня открыта — это другой разговор.Такой подход модернизирует неповоротливую систему и сможет сделать её куда более эффективной. Хитрость решения заключается в том, чтобы создать уже внутри блокчейн-документооборота полезные сервисы. В ближайшие годы будут популярны: анализ smart-контрактов, наборы шаблонов для автоматизации разных процессов, сбор больших данных из блокчейна для анализа и сам анализ.Придется переквалифицироваться:делопроизводителям,специалистам по формированию ЭЦП.За последние два года появилась уже дюжина проектов, которые позволяют идентифицировать место происхождения, дату создания и другие параметры разных продуктов: от вина и сыра до детского питания. КриптоПРО CSP для проверки подлинности алкогольной продукции, проверка сертификата продуктов по штрих-коду.Подходы у всех разные, но суть в том, что в блокчейне сохраняются самые важные данные о товаре, которые позволяют с точностью установить срок его годности, потребительские качества, и главное — подлинность.Такой подход изменит не только индустрию контрафактных товаров и всех «профессий» так или иначе с ней связанных, но и деятельность самых разных специалистов, взаимодействующих с товарами на разных стадиях: от экспертов по антиквариату до кладовщиков.Уже сегодня есть проекты, с помощью которых можно проследить весь путь кофе от плантации до вашего стола.Блокчейн воплотит в жизнь систему защиты, которая будет:наиболее удобной,безопасной,привлекательной для потребителей.Конкуренция в таких решениях будет слабой, поскольку разные сферы требуют разного подхода и опыта.Уйдут с рынка труда:частично специалисты по антиквариату,инспекторы по надзору,профессиональные тайные покупатели,эксперты-товароведы.Интернет сегодня — это Google или Яндекс. Всё, что хотите узнать — есть в строке поиска. Эти компании патентуют тысячи разработок по самым разным отраслям, чтобы простой обыватель мог найти ответ на самый нелепый вопрос.Блокчейн может всё изменить: первое, что он заденет из цепочки «хранение — поиск — распространение» будет именно хранение. Сейчас хостинг работает по централизованной модели. Блокчейн — это децентрализованное хранение данных.Всё чаще на арену выходят супер-компьютеры, состоящие из множества маленьких: Ethereum, SONM, Golem. До релизов этим проектам пока далеко, но мы ведь говорим о будущем? К тому же уже существуют проекты — Nemcoin, которые завязаны на децентрализованной регистрации доменов.Поэтому в ближайшие 5-10 лет мы сможем наблюдать изменение целых сфер и связанных с ними профессий: рендеринг, хостинг, облачные платформы. Уже сегодня на своих дисках можно заработать: такую услугу предоставляет Storj или Filecoin.Не возьмут на работу:специалистов по хостингу,сисадминов.Если немного помечтать и посмотреть шире, то соединив такие потоки, как big data (большие данные), искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн, то можно понять, что уже за следующие четверть века очень многие профессии, в первую очередь рутинные, могут исчезнуть:Таксистов заменит Google-мобиль с приложением формата Uber/Gett/Yandex, но на блокчейне;Операторов систем — IoT и системы контроля связки «искусственный интеллект + блокчейн»;Продавцов — магазины с автоматическими кассами и контролем через приложения.Уже сегодня трейдеров всё чаще подменяют боты, юристов — экспертные системы, а бухгалтеров — 1С. Пока у людей просто получается работать в связке с машинами, что будет дальше — сложно предугадать, но то, что два Т будут определяющими — это факт.Исчезнут:товароведы,диспетчеры,seo-специалисты,настройщики рекламы в сети,таксисты,библиотекари.Блокчейн меняет нашу жизнь. И делает это очень быстро.

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