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Как блокчейн забирает твою работу (найди себя в списке вымирающих профессий)

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Как блокчейн забирает твою работу (найди себя в списке вымирающих профессий)

Анти А. Данилевский, основатель платформы KICKICO, первый евангелист краудфандинга в России, рассказывает, кого из нас с вами заменит блокчейн.

А если коротко: найди себя в списке вымирающих профессий.

Недавно мы запустили наш проект, где люди могут просто и быстро организовать страницу для сбора средств: будь то пожертвования, сборы на интересный проект или же ICO. И в голове вновь промелькнула мысль, что всё это очень сильно ударит по банкам и платежным системам: никаких посредников при организации краудфандинга, оплате или транзакциях, никакой бюрократии и волокиты. Везде формат person-to-person.

Но сам по себе блокчейн нападет не только на отрасль банковской сферы, но и на множество других. Попробуем же посмотреть, на какие именно.

1. Бумажная волокита

Первое, что решает блокчейн — вопрос доверия. Вековая проблема России и множества других стран — бюрократия, отпадает фактически сразу, а с ней и множество чиновников и просто специалистов, задействованных в процессе создания, описания и хранения документов и данных.

Это бухгалтеры, разного рода клерки, экономисты и юристы самого нижнего звена. Если посмотреть на эволюцию блоковой цепи и взять, скажем, Эфириум, то будут ещё и смарт-контракты, которые во многих случаях могут заменить еще большее количество людей: от кассиров до судей.

Представьте самый обычный компьютер, без искусственного интеллекта. Если в ваших действиях нет аналитики (простые и даже сложные арифметические и алгебраические задачи не в счёт) и творчества, то с вероятностью в 99% ваша профессия под ударом.

Останутся без работы:

администраторы,
архивариусы,
клерки,
бухгалтеры.

2. Гаранты

Что делает нотариус? Вот цитата из закона: «Нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред».

Со времен Emercoin DPO Antifake часть полномочий нотариусов уже перешли в блокчейн. В первую очередь, это такие полномочия, как удостоверение прав на недвижимое имущество, автомобили и так далее. Есть и несколько аналогов — SilentNotary, например.

Более того, это уже реализовано в рамках целых государств: BitFury и правительство Грузии с помощью технологии блокчейн уже зарегистрировали свыше 100 000 земельных участков. Эта же компании договорилась с Украиной о том, что все госреестры будут постепенно переведены на подобный подход. Теперь все данные фиксируются с помощью этой технологии и проверить информации о праве собственности, обременениях не составляет никакого труда. И главное — без посредников и очередей!

Есть такой подход, как proof-of-authority, то есть когда доверие к узлу обусловлено непроделанной работой, не деньгами, а неким авторитетом. И с таким подходом можно свою профессию переделать из «нужной по закону» в «нужную как сервис». Например, разработав уникальную систему оценки или структуру арбитража для фрилансеров и работодателей.

Останутся без работы:

нотариусы,
(частично) судьи,
работники госреестров.

3. Агенты

Агенты обычно делают то, что можно сделать и без них. Но они делают это либо быстрее, либо проще, либо интереснее. Порой эта деятельность связана с инсайдерской информацией и это противоречит открытой природы блокчейн-сообщества.

Ритейл может измениться точно так же. Сфера реализации билетов, риэлторские агентства, оптовые и розничные продажи чего бы то ни было, турагентства, авиакассы второго порядка и многие другие, чья работа идёт в рамках «фактических и юридических действий, совершаемых от имени и за счет принципала» — все эти люди станут не нужны на рынке, когда их заменят на блокчейн-решения и смарт-контракты.

Конечно, существуют такие ниши, где без агентов будет сложно: в этой среде сейчас это централизованные биржи: Polonix или Кракен, обменные пункты, escrow-сервисы. Но постепенно и им на смену придут биржи формата dex, чистый p2p обмен и сервисы по типу Descrow.

Вас не станут учить, как стать:

спортивным агентом,
риэлтором,
менеджером среднего звена,
кассиром,
владельцем турагентства.

4. Электронный документооборот

Выше уже было о том, как такой оборот повлияет на тех, кто его создает. Но есть ещё те, кто его поддерживает. В России это удостоверяющие центры выдачи ЭЦП, операторы фискальных данных — создание которых в эпоху блокчейна выглядит нелепо — и им подобные.

Блокчейн изменит подход и в работе таких органов, как Счётная палата. Институт государственной тайны вряд ли отменят, но вот доступ к информации, которая сегодня открыта — это другой разговор.

Такой подход модернизирует неповоротливую систему и сможет сделать её куда более эффективной. Хитрость решения заключается в том, чтобы создать уже внутри блокчейн-документооборота полезные сервисы. В ближайшие годы будут популярны: анализ smart-контрактов, наборы шаблонов для автоматизации разных процессов, сбор больших данных из блокчейна для анализа и сам анализ.

Придется переквалифицироваться:

делопроизводителям,
специалистам по формированию ЭЦП.

5. Оригинальность продуктов

За последние два года появилась уже дюжина проектов, которые позволяют идентифицировать место происхождения, дату создания и другие параметры разных продуктов: от вина и сыра до детского питания. КриптоПРО CSP для проверки подлинности алкогольной продукции, проверка сертификата продуктов по штрих-коду.

Подходы у всех разные, но суть в том, что в блокчейне сохраняются самые важные данные о товаре, которые позволяют с точностью установить срок его годности, потребительские качества, и главное — подлинность.

Такой подход изменит не только индустрию контрафактных товаров и всех «профессий» так или иначе с ней связанных, но и деятельность самых разных специалистов, взаимодействующих с товарами на разных стадиях: от экспертов по антиквариату до кладовщиков.

Уже сегодня есть проекты, с помощью которых можно проследить весь путь кофе от плантации до вашего стола.

Блокчейн воплотит в жизнь систему защиты, которая будет:

наиболее удобной,
безопасной,
привлекательной для потребителей.

Конкуренция в таких решениях будет слабой, поскольку разные сферы требуют разного подхода и опыта.

Уйдут с рынка труда:

частично специалисты по антиквариату,
инспекторы по надзору,
профессиональные тайные покупатели,
эксперты-товароведы.

6. Поиск и хранение информации

Интернет сегодня — это Google или Яндекс. Всё, что хотите узнать — есть в строке поиска. Эти компании патентуют тысячи разработок по самым разным отраслям, чтобы простой обыватель мог найти ответ на самый нелепый вопрос.

Блокчейн может всё изменить: первое, что он заденет из цепочки «хранение — поиск — распространение» будет именно хранение. Сейчас хостинг работает по централизованной модели. Блокчейн — это децентрализованное хранение данных.

Всё чаще на арену выходят супер-компьютеры, состоящие из множества маленьких: Ethereum, SONM, Golem. До релизов этим проектам пока далеко, но мы ведь говорим о будущем? К тому же уже существуют проекты — Nemcoin, которые завязаны на децентрализованной регистрации доменов.

Поэтому в ближайшие 5-10 лет мы сможем наблюдать изменение целых сфер и связанных с ними профессий: рендеринг, хостинг, облачные платформы. Уже сегодня на своих дисках можно заработать: такую услугу предоставляет Storj или Filecoin.

Не возьмут на работу:

специалистов по хостингу,
сисадминов.

7. Полная автоматизация

Если немного помечтать и посмотреть шире, то соединив такие потоки, как big data (большие данные), искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейн, то можно понять, что уже за следующие четверть века очень многие профессии, в первую очередь рутинные, могут исчезнуть:

Таксистов заменит Google-мобиль с приложением формата Uber/Gett/Yandex, но на блокчейне;
Операторов систем — IoT и системы контроля связки «искусственный интеллект + блокчейн»;
Продавцов — магазины с автоматическими кассами и контролем через приложения.

Уже сегодня трейдеров всё чаще подменяют боты, юристов — экспертные системы, а бухгалтеров — 1С. Пока у людей просто получается работать в связке с машинами, что будет дальше — сложно предугадать, но то, что два Т будут определяющими — это факт.

Исчезнут:

товароведы,
диспетчеры,
seo-специалисты,
настройщики рекламы в сети,
таксисты,
библиотекари.

Блокчейн меняет нашу жизнь. И делает это очень быстро.

Задумайтесь о том, чему будут учиться ваши дети.

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