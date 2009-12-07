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Stepium - Заработок Ethereum в компании сетевого маркетинга

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Обсуждение MLM бизнеса. MLM - это многоуровневый сетевой маркетинг. Например, Орифлэйм, Эйвон, Фаберлик, Амвэй, Велнесс и другие.
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Старый Сегодня, 18:27
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.12.2009
Сообщений: 101
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Stepium - Заработок Ethereum в компании сетевого маркетинга
Новый проект по заработку криптовалюты Ethereum

Предлагаю рассмотреть новый проект сетевого маркетинга - Stepium.

Stepium - это уникальная маркетинговая МЛМ для заработка криптовалюты Ethereum (Эфириум), которая с каждым днем растет в цене и стремительно набирает популярность.

Вход в проект составляет 0,06 ETH (0,01 сертификат + 0,05 бинар)

Все расчеты в проекте происходят в Ethereum. Оплатить вход можно, используя обменники.

Проект имеет 2 вида контрактов: линейный и бинарный.

Линейный контракт — партнёрская программа проекта. Он позволяет зарабатывать на привлечении в систему пользователей.

Бинарный контракт — позволяет зарабатывать Эфириум от созданной вами пользовательской структуры (бинара). Не ограничен по уровню дохода и зависит только от активности пользователей.

Зарегистрировавшись в системе, вы покупаете контракт номер один у своего линейного лидера, пользователя который пригласил вас в Степиум.

Регистрация в проекте

Приглашая в проект новых участников, для них уже вы становитесь линейным лидером, и купить контракт №1 они могут только у вас.



Всего существует 6 уровней контракта.

Пользователи Stepium могут продавать контракты только тех уровней, которыми владеют сами. Люди, которым вы продаете контракты, формируют вашу линию в проекте. Одновременно вы можете формировать 6 линий, продавая контракты от 1 до 6 уровня.

STEPIUM - это проект, в котором даже новички могут зарабатывать криптовалюту эфириум, используя современные маркетинговые инструменты и свое умение строить взаимоотношения с людьми.

К проекту уже присоединились известные лидеры инфобизнеса - Сергей Панферов и Владимир Зубов. Для партнеров Stepium ими подготовлены отличные обучающие материалы, которые доступны в кабинете партнера. А также каждый партнер получает маркетинговые инструменты для привлечения партнеров. Большое им за это спасибо!

Познакомиться подробно с пошаговыми инструкциями и маркетинг планом можно ниже.

ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ

По закрытию 6-го контракта минимальная сумма выглядит так:



Желаю все удачи!
__________________
FinMax – Брокер Бинарных опционов
Iold на форуме  
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