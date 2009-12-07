Stepium - Заработок Ethereum в компании сетевого маркетинга

Новый проект по заработку криптовалюты Ethereum
Предлагаю рассмотреть новый проект сетевого маркетинга - Stepium.
Stepium - это уникальная маркетинговая МЛМ для заработка криптовалюты Ethereum (Эфириум), которая с каждым днем растет в цене и стремительно набирает популярность.
Вход в проект составляет 0,06 ETH
(0,01 сертификат + 0,05 бинар)
Все расчеты в проекте происходят в Ethereum. Оплатить вход можно, используя обменники.
Проект имеет 2 вида контрактов: линейный и бинарный.
Линейный контракт
— партнёрская программа проекта. Он позволяет зарабатывать на привлечении в систему пользователей.
Бинарный контракт
— позволяет зарабатывать Эфириум от созданной вами пользовательской структуры (бинара). Не ограничен по уровню дохода и зависит только от активности пользователей.
Зарегистрировавшись в системе, вы покупаете контракт номер один у своего линейного лидера, пользователя который пригласил вас в Степиум.
Регистрация в проекте
Приглашая в проект новых участников, для них уже вы становитесь линейным лидером, и купить контракт №1 они могут только у вас.
Всего существует 6 уровней контракта.
Пользователи Stepium могут продавать контракты только тех уровней, которыми владеют сами. Люди, которым вы продаете контракты, формируют вашу линию в проекте. Одновременно вы можете формировать 6 линий, продавая контракты от 1 до 6 уровня.
STEPIUM
- это проект, в котором даже новички могут зарабатывать криптовалюту эфириум, используя современные маркетинговые инструменты и свое умение строить взаимоотношения с людьми.
К проекту уже присоединились известные лидеры инфобизнеса - Сергей Панферов и Владимир Зубов. Для партнеров Stepium ими подготовлены отличные обучающие материалы, которые доступны в кабинете партнера. А также каждый партнер получает маркетинговые инструменты для привлечения партнеров. Большое им за это спасибо!
Познакомиться подробно с пошаговыми инструкциями и маркетинг планом можно ниже.
ПОШАГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ
По закрытию 6-го контракта минимальная сумма выглядит так:
Желаю все удачи!