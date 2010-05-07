IBM выделяет $240 млн. для совместной лаборатории по изучению ИИ

IBM и Массачусетский технологический институт (MIT) будут совместно работать для проведения широких исследований в области искусственного интеллекта в новой совместной лаборатории. Лаборатория MIT-IBM Watson AI сосредоточит свое внимание на четырех исследовательских проблемах: разработка алгоритмов ИИ, использование физики для создания нового оборудования для вычислений ИИ, применение ИИ в конкретных отраслях и оценка влияния ИИ на общество.
Идея партнерства заключается в проведении исследований, которые будут основополагающими для новых прорывов в области искусственного интеллекта. Хотя обе организации предпринимают независимые исследовательские усилия в области ИИ, исследователи из IBM и MIT будут работать вместе благодаря лаборатории.
В рамках соглашения IBM предоставит 240 миллионов долларов в течение 10 лет для лаборатории, которая будет работать в дополнение и в партнерстве с существующими исследовательскими организациями IBM, включая Media Lab и Лабораторию компьютерных наук и искусственного интеллекта (CSAIL).
Вице-президент IBM Дарио Жиль сказал, что IBM и MIT планируют опубликовать результаты своих лабораторных исследований в области ИИ и он ожидает, что группа также будет активно участвовать в проектах ИИ с открытым исходным кодом. Интеллектуальная собственность, созданная в лаборатории, будет совместно принадлежать MIT и IBM, у которой будет возможность использовать то, что там было создано в своих коммерческих продуктах.
IBM и MIT также будут поощрять создание стартапов для коммерциализации исследований, сделанных в лаборатории. По словам Жиля, IBM не будет выставлять предварительные условия для появившихся фирм, хотя компания будет вправе инвестировать, сотрудничать или приобретать их, как и любая другая организация.
IBM - не единственная компания, которая вкладывает ресурсы в исследование ИИ. DeepMind, стартап, приобретенный Google в 2014 году, работает над широким спектром фундаментальных исследований. OpenAI, некоммерческая группа, поддерживаемая Илоном Маском, Microsoft, Amazon Web Services и другими компаниями, придерживается аналогичного подхода.
По словам Жиля, новую лабораторию от множества других отличает многовекторность исследований. Она рассматривает исследовательские проекты, работающие в разных направлениях вместо того, чтобы зацикливаться на одной конкретной области. Более того, эти области исследований потребуют вклада физиков, экономистов и представителей дисциплин, выходящих за рамки традиционной области ИИ.
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Специально для mmgp.ru