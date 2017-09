lynguyenchina Профессионал

Пол: Мужской Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 18.11.2014 Сообщений: 3,278 Благодарностей: 279 УГ: 18 КП: 0.000

EGBTRADING LTD-egbtrading.com



https://egbtrading.com







Цитата: О нас



Почти каждый человек, который был заинтересован в зарабатывании денег в Интернете или хочет вкладывать свои деньги, столкнулся с такой концепцией, как рынок Forex. На первый взгляд может показаться, что заработок на Forex очень прост, и можно быстро увеличить размер первоначального капитала и получить стабильный доход в течение длительного времени. Однако реальность намного сложнее, о чем свидетельствует простая статистика, которая показывает, что 90% людей, которые пытались заработать на рынке Форекс, теряют свой первоначальный капитал, если не в первую неделю, а затем через несколько месяцев. И это факт, подтвержденный многими инвесторами, аналитиками и финансовыми экспертами.

Почему это случилось? Много причин. Эта неспособность управлять капиталом, стремление к быстрой прибыли, недостаток знаний и опыта, непонимание тонкостей валютного рынка, неправильный выбор стратегии и т. Д. Не обязательно быть успешным трейдером и тратить много времени и усилий для проведения кропотливой и систематической работы, чтобы заработать на рынке Форекс. Вы можете просто инвестировать свой капитал в компании, которые профессионально занимаются торговлей на рынке Forex Инвестиционные планы:







Цитата: 6,87% -7,33% Почасовой за 15 часов, 5,2% -5,75% Почасовой за 20 часов, 4,2% -4,8% Почасовой за 25 часов







Минимальные затраты: 10

Максимальный расход: 100000

Мониторинг: 0 дней

Вывод средств: автоматический



Направление: 5

Добавлено: 7 сентября 2017 г.

Поддержка: Поддержка электронной почты

Последняя выплата: сентябрь-07,2017



Наши инвестиции:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U15664728. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to egbtrading.com User hyipregular.. Date: 13:03 07.09.17. Batch: 187515383. Я не админ!Accept: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin, ADVCashМинимальные затраты: 10Максимальный расход: 100000Мониторинг: 0 днейВывод средств: автоматическийНаправление: 5Добавлено: 7 сентября 2017 г.Поддержка: Поддержка электронной почтыПоследняя выплата: сентябрь-07,2017Наши инвестиции:The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U15664728. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to egbtrading.com User hyipregular.. Date: 13:03 07.09.17. Batch: 187515383.

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) "Представитель" и "Премиум" __________________Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.3 Кроме группи "