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EGBTRADING LTD-egbtrading.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:55
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 3,278
Благодарностей: 279
УГ: 18
КП: 0.000
EGBTRADING LTD-egbtrading.com
Я не админ!

https://egbtrading.com



Цитата:
О нас

Почти каждый человек, который был заинтересован в зарабатывании денег в Интернете или хочет вкладывать свои деньги, столкнулся с такой концепцией, как рынок Forex. На первый взгляд может показаться, что заработок на Forex очень прост, и можно быстро увеличить размер первоначального капитала и получить стабильный доход в течение длительного времени. Однако реальность намного сложнее, о чем свидетельствует простая статистика, которая показывает, что 90% людей, которые пытались заработать на рынке Форекс, теряют свой первоначальный капитал, если не в первую неделю, а затем через несколько месяцев. И это факт, подтвержденный многими инвесторами, аналитиками и финансовыми экспертами.
Почему это случилось? Много причин. Эта неспособность управлять капиталом, стремление к быстрой прибыли, недостаток знаний и опыта, непонимание тонкостей валютного рынка, неправильный выбор стратегии и т. Д. Не обязательно быть успешным трейдером и тратить много времени и усилий для проведения кропотливой и систематической работы, чтобы заработать на рынке Форекс. Вы можете просто инвестировать свой капитал в компании, которые профессионально занимаются торговлей на рынке Forex
Инвестиционные планы:



Цитата:
6,87% -7,33% Почасовой за 15 часов, 5,2% -5,75% Почасовой за 20 часов, 4,2% -4,8% Почасовой за 25 часов
Accept: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin, ADVCash



Минимальные затраты: 10
Максимальный расход: 100000
Мониторинг: 0 дней
Вывод средств: автоматический

Направление: 5
Добавлено: 7 сентября 2017 г.
Поддержка: Поддержка электронной почты
Последняя выплата: сентябрь-07,2017

Наши инвестиции:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U15664728. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to egbtrading.com User hyipregular.. Date: 13:03 07.09.17. Batch: 187515383.
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lynguyenchina на форуме  
Старый Сегодня, 18:21
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,650
Благодарностей: 443
УГ: 2352
КП: 0.053
Re: EGBTRADING LTD-egbtrading.com
Прошу перенести тему в раздел почасовиков!
__________________
WORLD OF HYIPS - честные обзоры, актуальные рейтинги, чат со свободой слова.
Долгоиграющий проект от надёжного админа
ВНИМАНИЕ: страхование Chain Group!
WOH на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:26
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