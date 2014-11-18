EGBTRADING LTD-egbtrading.com

Почти каждый человек, который был заинтересован в зарабатывании денег в Интернете или хочет вкладывать свои деньги, столкнулся с такой концепцией, как рынок Forex. На первый взгляд может показаться, что заработок на Forex очень прост, и можно быстро увеличить размер первоначального капитала и получить стабильный доход в течение длительного времени. Однако реальность намного сложнее, о чем свидетельствует простая статистика, которая показывает, что 90% людей, которые пытались заработать на рынке Форекс, теряют свой первоначальный капитал, если не в первую неделю, а затем через несколько месяцев. И это факт, подтвержденный многими инвесторами, аналитиками и финансовыми экспертами.
Почему это случилось? Много причин. Эта неспособность управлять капиталом, стремление к быстрой прибыли, недостаток знаний и опыта, непонимание тонкостей валютного рынка, неправильный выбор стратегии и т. Д. Не обязательно быть успешным трейдером и тратить много времени и усилий для проведения кропотливой и систематической работы, чтобы заработать на рынке Форекс. Вы можете просто инвестировать свой капитал в компании, которые профессионально занимаются торговлей на рынке Forex
Инвестиционные планы:
Цитата:
6,87% -7,33% Почасовой за 15 часов, 5,2% -5,75% Почасовой за 20 часов, 4,2% -4,8% Почасовой за 25 часов
Направление: 5
Добавлено: 7 сентября 2017 г.
Поддержка: Поддержка электронной почты
Последняя выплата: сентябрь-07,2017
Наши инвестиции:
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