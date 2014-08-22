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Португалия вводит лимит на оплату наличными, биткойн извлечет выгоду

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#1
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Португалия вводит лимит на оплату наличными, биткойн извлечет выгоду

Португалия запретила платежи наличными более €3000 в рамках борьбы с анонимными платежами.

Новый пакет правил, который вступил в силу 23 августа, предусматривает штраф за превышение лимита до €9000.

"Для физических лиц лимит и штраф составляют €10 000 и €4500 соответственно. Оплата налогов наличными более чем на €500 также запрещается".


Ограничения на движение наличных средств введены через несколько лет после аналогичных шагов в соседней Испании. Все это происходит на фоне демонетизации и усиления контроля над наличными средствами в Индии, а также планов Австралии по изъятию наличных денег к 2022 году.

Спустя некоторое время Испания еще больше урезала разрешенную транзакцию наличными с €2500, установленную в 2012 году, до €1000, также поступила Франция.


В это же время интерес к биткойну в странах растет. Испания вносит все больший вклад в индустрию, с июля этого года появилось 4000 новых мест где принимается биткойн. Португалия выделяется отсутствием официальной позиции относительно криптовалют.

Центральный банк издал общие замечания о мерах предосторожности еще в 2014 году, но так и не обновил свою позицию, например, чтобы включить туда такие модные инструменты как ICO.





Перевод специально для mmgp.ru
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