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VPN-сервис Privatix объединяет Uber, Tor, блокчейн,чтобы помочь вам заработать деньги

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VPN-сервис Privatix объединяет Uber, Tor, блокчейн,чтобы помочь вам заработать деньги

Если вы временно не используете своё интернет-подключение, то скоро вы сможете просто продать его.

Пользователи используют услуги VPN-сервисов по разным причинам. Это может быть просмотр какого-то ограниченного контента в потоковых видеосервисах, который доступен только для людей в определенном месте. Это может быть обеспечение вашей большей безопасности и анонимности при серфинге в общей сети. Возможно, вы избегаете авторизации при загрузке однорангового контента на торрент-сайты или проходите по ссылкам для загрузки какого-то программного обеспечения. Тем не менее для тех, кто хочет подписаться на VPN-сервис для использования в Интернете, до сих пор не существует действительно доступного варианта, особенно такого, который не продает на сторону данные своих пользователей и чтобы фактически обеспечил бы вам полную анонимность.

Генеральный директор VPN-провайдера под названием Privatix Limited, а также сервиса для получения временных имейлов "Temp-Mail" Дмитрий Русаков подтверждает, что вопросы поднятые выше действительно важны сейчас для рынка VPN-сервисов. К настоящему времени на VPN-сервисе Privatix зарегистрировалось уже более 750 000 пользователей, а на их сервисе по получению временных имейлов в среднем в день бывает до 250 000 посетителей. Ну а в теперь, Privatix Limited хочет построить свой децентрализованный автономный P2P VPN-сервис на блокчейне и это в итоге приведёт к изменению в лучшую сторону сетей VPN, CDN (это собственная сеть доставки контента), а также кибербезопасности пользователей.

Что и дальше двигать эту работу провайдер этих услуг Privatix запланировал проведение своего ICO на октябрь с.г., а его пре-IСО стартует уже с 14 сентября.

Сервис ставит своей целью создать в сети в ближайшем будущем крупнейший рынок резервных интернет-каналов. Идея заключается в том, чтобы использовать интернет-соединения пользователей в то время когда они самим Интернетом не пользуются, а например, спят, учатся, работают или делают что-либо ещё. В такое время их интернет-соединение будет по-прежнему доступно и будет оплачиваться, несмотря на то, что абонент даже не будет пользоваться этим соединением активно. У хостинг-сервисов (они предоставляют услуги по размещению информации на веб-узлах) и интернет-провайдеров также в разное время суток часто имеются неиспользуемые интернет-соединения. Поэтому Privatix позволит продавать эти неиспользуемые мощности с помощью всего нескольких кликов и без каких-либо рисков - принося доход тем, кто хотел бы заработать дополнительные деньги и тем кто ищет в сети для себя резервные пропускные каналы.

Решение на основе блокчейна

Уже в скором времени пользователи смогут зарабатывать деньги на своём времени, то есть когда они не будут использовать своё интернет-соединение, продавая его, тем, кто хочет обойти сетевые ограничения и купить временно неиспользуемое интернет-соединение конкретного пользователя. Неиспользуемые интернет-каналы имеют стабильный большой спрос у части пользователей, а кроме того, это ещё и огромный ресурс интернет-пользователей со всех стран мира. Но в то же время пока нет решения, которое позволило бы покупать и продавать часть своего интернет-канала и чтобы оно удовлетворило бы обе стороны.

Тем не менее в Privatix уверены, что построение своего однорангового VPN-соединия в сети на основе блокчейна будет означать развитие таких бизнес-решений на их долгосрочную перспективу. Это включает в себя предоставление услуг хостинга для продажи неиспользуемых ресурсов сервера, тем самым расширяя рынок и привлекая более крупных игроков, как к примеру, ту же сеть Content Delivery Network, которая выиграет от повышения её доступности и скорости загрузки контента. Недостатком же существующих централизованных виртуальных частных сетей является то, что иногда использование VPN-сервисов можно обнаружить с помощью блокираторов на основе DPI (это технология для классификации трафика), например, американский поставщик потокового видео "Netflix" известен этой бликировкой и пользователи по-прежнему не могут получить доступ к нему из-за установленного им DPI. Такие блокираторы используются также в знаменитом Великом брандмауэре Китая.

Между тем Privatix решает эту проблему, используя протокол без DPI и это означает, что их модифицированное VPN-соединение практически нельзя будет обнаружить и тем самым пользователям будет предоставлена большая анонимность в сети Интернет. Сервис также может стать основой для антицензурных решений для разработчиков приложений, предотвращения блокировок приложений или альтернативного подхода к монетизации таких приложений. Таким образом, владельцы скачанных приложений Privatix получают трафик, а Privatix получает интернет-каналы от пользователей. Компания предоставит Mobile Software Development Kit, который может быть интегрирован в любое мобильное приложение и будет легко обновляться на новые функции.

Поддержка криптоэкономики этого проекта

Создание внутренней криптоэкономики проекта является простым: Агенты Privatix будут продавать интернет-каналы в сети Privatix клиентам за токены PRIX. Внешний крипторынок (биржи) также будут работать с этим критовалютным токеном. Чем выше будет спрос на неиспользуемые интернет-каналы, тем привлекательнее будет этот рынок для агентов сети Privatix, что сделает их услуги в будущем ещё более дорогими. Чем выше предложение по интернет-каналам, тем больше клиентов будет привлекать этот рынок, которые захотят приобрести дешевые объемы сетевого трафика.

Между тем, этот проект не скрывает, что неправомерная активность при использовании чужого IP-адреса может стать проблемой для агентов этой сети Privatix. В настоящее время компания работает над разработкой некоторых решений по правовым моментам, в то же время предлагая, чтобы в случае чрезвычайной ситуации ответственность была бы перенесена с агентов сети Privatex на саму эту компанию Privatix и на её юридическую службу. Это решение ни в коем случае не является окончательным, но все же оно лучше того, что в настоящее время предлагается на этом рынке.

ICO и планы команды компании

Команда Privatix состоит из программистов и предпринимателей с опытом работы в области IT-технологий. Генеральный директор и соучредитель компании г-н Русаков уже 6 лет управляют другими компаниями, такими как 5vpn и Temp-Mail и он вместе с остальной командой уже пообещал продать свои другие компании, чтобы сосредоточиться исключительно на этом проекте на базе технологии блокчейн.

Сообщается, что пре-ICO состоится 14 сентября и нацелено на продажу 3-х процентов токенов PRIX. С каждым купленным токеном PRIX проект Privatix добавит 60-процентный бонус, так что покупатели получают 1,6 PRIX за каждый 1 PRIX, приобретенный в течение предстоящего пре-ICO.

Само ICO стартует 19 октября и будет продолжаться в течение 4-х недель. Семь процентов токенов зарезервированы для сотрудников и учредителей, которые не могут продать их в течение 1 года, чтобы гарантировать свой фокус и преданность проекту.

Как только ICO закончится, Privatix станет работать над своим кросс-платформенным софтом и разработкой сети Privatix Network, срок запуска окончательной версии которой назначен во второй квартал 2019 года. После этого к концу 2020 года Privatix представит разработанный CDN (напомним, что это собственная сеть доставки контента), который будет работать на базе сети Privatix.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59b1427413350
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