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BRICS начинает борьбу против современной финансовой системы

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#1
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BRICS начинает борьбу против современной финансовой системы


Несмотря на все проблемы, как экономического, так и политического характера, организация BRICS представляет всё больше проблем сложившейся современной экономической системе. К такому выводу в своём аналитическом материале пришёл Пепе Эскобар, работающий на издание Asia Times. Но на этом руководители стран организации не останавливаются, так как они решили похоронить полностью однополярный экономический мир, чтобы окончательно уничтожить главенство доллара, и обойти любые экономические санкции, вводимые США.

Саммит BRICS, в который раз не смог обойти проблему современной экономической системы. По мнению аналитика, ядром организации до сих пор являются основные противники США, Китай и Россия. Которые продолжают объединять свои усилия в рамках стратегического партнёрства.

Но правительство Индии не готово поддерживать новую политику изменения установившейся экономической системы, из-за политических разногласий с Пекином. К примеру, на майском саммите "Нового шёлкового пути" Дели решило проигнорировать все китайские инвестиционные проекты, так как КНР решил так же пригласить в проекты инвесторов из Пакистана. Ко всему прочему, что правительство Индии, что правительство Японии, не могут допустить такого усиления Китая, и уже заявили о создании своего проекта альтернативного "Шёлкового Пути", который свяжет африканские страны со странами Азиатского региона.

Да и не все государства организации BRICS готовы серьёзно играть на мировой геополитической арене. Та же Бразилия, окунувшись в пучину внутренних проблем, уже попала под влияние североамериканского капитала. Не воспринимается всерьёз на мировом рынке кредитования и Новый банк BRICS. Но, не смотря на это Си Цзиньпин заявил, что пять стран организации всё больше влияют на то, что происходит в мировой экономике.

Именно по этой причине, к диалогу пяти стран организации в этом году присоединились правительства таких государств, как Мексика, Египет, Таиланд, Новая Гвинея и Таджикистан. Так был дан старт реализации проекта по расширению партнёрства в рамках BRICS.

И в это же время, Россия заявляет о создании честного многополярного экономического мира, который будет жить без политики протекционизма и создания новых барьеров для мировой торговли. Как оказалось, Россия больше не поддерживает современную и несправедливую финансово-экономическую архитектуру, которая не желает учитывать вес экономик развивающихся стран. Российская Федерация готова бороться против чрезмерного доминирования ограниченного числа резервных валют.

Борьба против доминирования ограниченного количества валют - это вежливое заявление о том, что страны BRICS создают новую финансовую систему, которая скинет с трона нефтедоллар. По мнению аналитика, заявленная долгосрочная экономическая политика не будет по вкусу крупному инвестиционному капиталу, который завязан на экономику развитых стран.

Специально для mmgp.ru
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