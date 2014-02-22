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Bitfinex добавила поддержку криптовалюты NEO

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#1
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Bitfinex добавила поддержку криптовалюты NEO
Популярная гонконгская криптобиржа Bitfinex добавила в листинг токены NEO.

К настоящему времени торги новой криптовалютой доступны в парах с американским долларом, биткоином и Ethereum. В блоге Bitfinex сообщается, что по достижению определенного уровня ликвидности, администрация биржи рассмотрит возможность добавления маржинальной торговли цифровой валютой NEO.



Между тем, в сети распространяются слухи о том, что текущий запрет на проведение ICO в Китае является временным. В частности, издание Boxmining пишет, что китайские официальные лица заявили о скором возобновлении первичных предложений монет в стране.

Более того, в сети распространяется информация о том, что NEO может стать официальной платформой для проведения ICO в Китае:





На фоне этих позитивных новостей “китайский Ethereum” демонстрирует впечатляющий рост. Так, за последние сутки средневзвешенный курс NEO вырос более чем на 50%, вернувшись в к отметкам в районе $30.



Напомним, в минувшие выходные власти Китая объявили о запрете на проведение ICO, что отрицательно сказалось на цене криптовалюты NEO.

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