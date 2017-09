Sonikov invest-withstan.club



Имя: Stan Пол: Мужской Адрес: Ukraine Инвестирую в: HYIP Регистрация: 17.06.2016 Сообщений: 1,133 Благодарностей: 359 УГ: 234 КП: 0.000 подарки

Footballchange LTD - footballchange.com Я не админ/Админа не знаю

Новый проект





Старт проекта: 07/09/2017

: 07/09/2017

Легенда проекта : google translate



Цитата:

Уильям Торнтон Старший, генеральный директор FootballChange говорит: «То, что отделяет жизнь от смерти, - всего лишь одно сердцебиение», и в течение нескольких лет будущее FootballChange было неопределенным. Команде действительно нужно было переломить, и это именно то, что произошло. Уточнение многих вопросов и очистка воздуха были необходимы для того, чтобы мы вернулись сильнее, чем раньше, а также обнимали новых сильных товарищей с одинаковым видением. Результат обречен на успех. Для тех, кто задавался вопросом, почему г-н Торнтон решил стать генеральным директором FootballChange или почему он решил сделать его более коммерческим, он сказал следующее:



Дорогие друзья FootballChange, я очень тронут тем, что многие из вас поддержали нас, пока мы праздновали большой успех на начальных этапах развития, но меня глубоко тронут тот, кто оказал поддержку в трудные времена. Предоставление обычным людям возможности, поиск желающих талантливых футболистов и предоставление им возможности играть в профессиональных лигах, а также поддержка африканских приютов среди других благотворительных организаций - прекрасная идея. Однако реальность такова, что этот мир может быть жестким, и только с небольшим количеством инвесторов и спонсоров мы изначально не смогли удовлетворить наши требования к развитию и стремлению. На этом этапе я хотел бы поблагодарить EVOX, GATORADE, KAPPA, наших постоянных доноров и инвесторов. По этой причине чуть более 2 лет назад я предложил совету, что FootballChange должен открыть более широкий круг частных инвесторов, которые будут доверять нашей способности находить новые таланты и впоследствии возвращать их инвестиции. Именно благодаря этому увеличенному бюджету мы можем не только заключать контракты с молодыми, не сценированными футбольными талантами, которые требуют много времени и инвестиций в обучение, но и зарабатывать на передачах профессиональных игроков в профессиональных лигах. Инвестиционные планы:



Доходность: 1-1.2% (плавающий процент)

Мин. сумма: 50 USD

Макс. сумма: 1000 USD

Период вклада: 30 дней

Возврат депозита в конце





Доходность: 1.2-1.4% (плавающий процент)

Мин. сумма: 1000 USD

Макс. сумма: 5000 USD

Период вклада: 45 дней

Возврат депозита в конце





Доходность: 1.4-1.6% (плавающий процент)

Мин. сумма: 5000 USD

Макс. сумма: 15000 USD

Период вклада: 60 дней

Возврат депозита в конце







Регламент на вывод: до 24 часов.



Партнерская программа :

Стандартная: 7% 3% 1% 1% от суммы депозита

представительская(Партнер): 12% 5% 2% 1% от суммы депозита



Техчасть проекта:



- скрипт самопис

- Ddos защита;

- Выделенный сервер;

- EV SSL Comodo (гринбар);

- Язык: English



- мин. вклад: 50$

- Мин. вывод: 1$



whois

Registrar Data Make Private

Registrant Contact Information:

NameWill Thornton

Organization

AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building

CityManchester

State / ProvinceENG

Postal CodeM14 7UU

CountryGB

Phone+44.7535141817

Email



Administrative Contact Information:

NameWill Thornton

Organization

AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building

CityManchester

State / ProvinceENG

Postal CodeM14 7UU

CountryGB

Phone+44.7535141817

Email



Technical Contact Information:

NameWill Thornton

Organization

AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building

CityManchester

State / ProvinceENG

Postal CodeM14 7UU

CountryGB

Phone+44.7535141817

Email



Information Updated: 2017-08-15 16:02:17





Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin

Видео презентации

vBulletin [video]

vBulletin [video]

МОЙ ДЕПОЗИТ: 1001$





рефбек 100% (7% от депозита) заказать можно на блоге



ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОЕКТОМ google translateДоходность: 1-1.2% (плавающий процент)Мин. сумма: 50 USDМакс. сумма: 1000 USDПериод вклада: 30 днейДоходность: 1.2-1.4% (плавающий процент)Мин. сумма: 1000 USDМакс. сумма: 5000 USDПериод вклада: 45 днейДоходность: 1.4-1.6% (плавающий процент)Мин. сумма: 5000 USDМакс. сумма: 15000 USDПериод вклада: 60 дней7% 3% 1% 1% от суммы депозита: 12% 5% 2% 1% от суммы депозита- скрипт самопис- Ddos защита;- Выделенный сервер;- EV SSL Comodo (гринбар);- Язык: English50$1$Perfect Money, Payeer, Advcash, Bitcoin

invest-withstan.club - Мой блог со страховками + рефбеки до 800%

Чат для моих партнеров



__________________