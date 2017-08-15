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Footballchange LTD - footballchange.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
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Имя: Stan
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Адрес: Ukraine
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2016
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Благодарностей: 359
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подарки
Footballchange LTD - footballchange.com
Я не админ/Админа не знаю
Новый проект


Старт проекта: 07/09/2017

Легенда проекта : google translate

Цитата:

Уильям Торнтон Старший, генеральный директор FootballChange говорит: «То, что отделяет жизнь от смерти, - всего лишь одно сердцебиение», и в течение нескольких лет будущее FootballChange было неопределенным. Команде действительно нужно было переломить, и это именно то, что произошло. Уточнение многих вопросов и очистка воздуха были необходимы для того, чтобы мы вернулись сильнее, чем раньше, а также обнимали новых сильных товарищей с одинаковым видением. Результат обречен на успех. Для тех, кто задавался вопросом, почему г-н Торнтон решил стать генеральным директором FootballChange или почему он решил сделать его более коммерческим, он сказал следующее:

Дорогие друзья FootballChange, я очень тронут тем, что многие из вас поддержали нас, пока мы праздновали большой успех на начальных этапах развития, но меня глубоко тронут тот, кто оказал поддержку в трудные времена. Предоставление обычным людям возможности, поиск желающих талантливых футболистов и предоставление им возможности играть в профессиональных лигах, а также поддержка африканских приютов среди других благотворительных организаций - прекрасная идея. Однако реальность такова, что этот мир может быть жестким, и только с небольшим количеством инвесторов и спонсоров мы изначально не смогли удовлетворить наши требования к развитию и стремлению. На этом этапе я хотел бы поблагодарить EVOX, GATORADE, KAPPA, наших постоянных доноров и инвесторов. По этой причине чуть более 2 лет назад я предложил совету, что FootballChange должен открыть более широкий круг частных инвесторов, которые будут доверять нашей способности находить новые таланты и впоследствии возвращать их инвестиции. Именно благодаря этому увеличенному бюджету мы можем не только заключать контракты с молодыми, не сценированными футбольными талантами, которые требуют много времени и инвестиций в обучение, но и зарабатывать на передачах профессиональных игроков в профессиональных лигах.
Инвестиционные планы:

Доходность: 1-1.2% (плавающий процент)
Мин. сумма: 50 USD
Макс. сумма: 1000 USD
Период вклада: 30 дней
Возврат депозита в конце


Доходность: 1.2-1.4% (плавающий процент)
Мин. сумма: 1000 USD
Макс. сумма: 5000 USD
Период вклада: 45 дней
Возврат депозита в конце


Доходность: 1.4-1.6% (плавающий процент)
Мин. сумма: 5000 USD
Макс. сумма: 15000 USD
Период вклада: 60 дней
Возврат депозита в конце



Регламент на вывод: до 24 часов.

Партнерская программа:
Стандартная: 7% 3% 1% 1% от суммы депозита
представительская(Партнер): 12% 5% 2% 1% от суммы депозита

Техчасть проекта:

- скрипт самопис
- Ddos защита;
- Выделенный сервер;
- EV SSL Comodo (гринбар);
- Язык: English

- мин. вклад: 50$
- Мин. вывод: 1$

whois

Registrar Data Make Private
Registrant Contact Information:
NameWill Thornton
Organization
AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building
CityManchester
State / ProvinceENG
Postal CodeM14 7UU
CountryGB
Phone+44.7535141817
Email

Administrative Contact Information:
NameWill Thornton
Organization
AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building
CityManchester
State / ProvinceENG
Postal CodeM14 7UU
CountryGB
Phone+44.7535141817
Email

Technical Contact Information:
NameWill Thornton
Organization
AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building
CityManchester
State / ProvinceENG
Postal CodeM14 7UU
CountryGB
Phone+44.7535141817
Email

Information Updated: 2017-08-15 16:02:17


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Sonikov вне форума  
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Старый Сегодня, 17:18
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 3,185
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УГ: 23
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Re: Footballchange LTD - footballchange.com
Отличная подготовка (зачет с блогом), хороший админ, в тот раз был покраше маркетинг.
К сожалению, но мимо, не интересно. Админ, ты не легенда, чтоб сразу бежать к тебе с таким % и такими условиями. Не это все ждали)
ronaldo7 на форуме  
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Старый Сегодня, 17:31
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 944
Благодарностей: 83
УГ: 22
КП: 0.004
Re: Footballchange LTD - footballchange.com
спам уже посыпался на почту
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 17:33
#4
Блог Proinvest.me
 
Аватар ProInvestMe
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 08.09.2016
Сообщений: 5
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Re: Footballchange LTD - footballchange.com
ТС, а как а как прочитать текст ядерно-зеленого цвета? Сделай его не таким ярким, спасибо!
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Старый Сегодня, 17:53
#5
Специалист
 
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Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 794
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УГ: 5
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Re: Footballchange LTD - footballchange.com
слишком явный инсайд - как-то опасно играет Джоржд
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kamennik на форуме  
Старый Сегодня, 17:54
#6
Мастер
 
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Инвестирую в: Другое
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Re: Footballchange LTD - footballchange.com
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Админ, ты не легенда, чтоб сразу бежать к тебе с таким % и такими условиями.
может это и к лучшему, если сразу не побегут
V-seti на форуме  
Старый Сегодня, 17:57
#7
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Re: Footballchange LTD - footballchange.com
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Админ, ты не легенда, чтоб сразу бежать к тебе с таким %
пусть в этот раз даст такой же профит как и в прошлом, а потом уж можно и забежать. а пока на заборе
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