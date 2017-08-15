Footballchange LTD - footballchange.com

Уильям Торнтон Старший, генеральный директор FootballChange говорит: «То, что отделяет жизнь от смерти, - всего лишь одно сердцебиение», и в течение нескольких лет будущее FootballChange было неопределенным. Команде действительно нужно было переломить, и это именно то, что произошло. Уточнение многих вопросов и очистка воздуха были необходимы для того, чтобы мы вернулись сильнее, чем раньше, а также обнимали новых сильных товарищей с одинаковым видением. Результат обречен на успех. Для тех, кто задавался вопросом, почему г-н Торнтон решил стать генеральным директором FootballChange или почему он решил сделать его более коммерческим, он сказал следующее:
Дорогие друзья FootballChange, я очень тронут тем, что многие из вас поддержали нас, пока мы праздновали большой успех на начальных этапах развития, но меня глубоко тронут тот, кто оказал поддержку в трудные времена. Предоставление обычным людям возможности, поиск желающих талантливых футболистов и предоставление им возможности играть в профессиональных лигах, а также поддержка африканских приютов среди других благотворительных организаций - прекрасная идея. Однако реальность такова, что этот мир может быть жестким, и только с небольшим количеством инвесторов и спонсоров мы изначально не смогли удовлетворить наши требования к развитию и стремлению. На этом этапе я хотел бы поблагодарить EVOX, GATORADE, KAPPA, наших постоянных доноров и инвесторов. По этой причине чуть более 2 лет назад я предложил совету, что FootballChange должен открыть более широкий круг частных инвесторов, которые будут доверять нашей способности находить новые таланты и впоследствии возвращать их инвестиции. Именно благодаря этому увеличенному бюджету мы можем не только заключать контракты с молодыми, не сценированными футбольными талантами, которые требуют много времени и инвестиций в обучение, но и зарабатывать на передачах профессиональных игроков в профессиональных лигах.
Инвестиционные планы:
Доходность: 1-1.2% (плавающий процент)
Мин. сумма: 50 USD
Макс. сумма: 1000 USD
Период вклада: 30 дней Возврат депозита в конце
Доходность: 1.2-1.4% (плавающий процент)
Мин. сумма: 1000 USD
Макс. сумма: 5000 USD
Период вклада: 45 дней Возврат депозита в конце
Доходность: 1.4-1.6% (плавающий процент)
Мин. сумма: 5000 USD
Макс. сумма: 15000 USD
Период вклада: 60 дней Возврат депозита в конце
Регламент на вывод: до 24 часов.
Партнерская программа: Стандартная: 7% 3% 1% 1% от суммы депозита представительская(Партнер): 12% 5% 2% 1% от суммы депозита
Техчасть проекта:
- скрипт самопис
- Ddos защита;
- Выделенный сервер;
- EV SSL Comodo (гринбар);
- Язык: English
- мин. вклад: 50$
- Мин. вывод: 1$
whois
Registrar Data Make Private
Registrant Contact Information:
NameWill Thornton
Organization
AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building
CityManchester
State / ProvinceENG
Postal CodeM14 7UU
CountryGB
Phone+44.7535141817
Email
Administrative Contact Information:
NameWill Thornton
Organization
AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building
CityManchester
State / ProvinceENG
Postal CodeM14 7UU
CountryGB
Phone+44.7535141817
Email
Technical Contact Information:
NameWill Thornton
Organization
AddressPlatt Lane Complex - The Complex Building
CityManchester
State / ProvinceENG
Postal CodeM14 7UU
CountryGB
Phone+44.7535141817
Email
Отличная подготовка (зачет с блогом), хороший админ, в тот раз был покраше маркетинг.
К сожалению, но мимо, не интересно. Админ, ты не легенда, чтоб сразу бежать к тебе с таким % и такими условиями. Не это все ждали)