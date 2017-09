monhyip Премиум



SupplyGrand - supplygrand.com Старт проекта 01 сентября 2017 года







О проекте:

Цитата: Компания SupplyGrand — это двигатель грузоперевозок по всему миру. Сегодня наша компания являет собой широчайшую сеть грузовых хабов, тысячи километров проработанных маршрутов, сотни сотрудников и десятки компаний субподрядчиков. Мы комплексно занимаемся перевозкой, хранением и страхованием грузов.

Наши отделы логистики и страхования, хранения и закупки, а также отделы маркетинга и аукционных брокеров работают в режиме 24/7, чтобы ежедневно доставлять тысячи тонн грузов всеми видами транспорта. Инвестиционные планы:

Цитата: OCEAN SHIPPING:

ПРИБЫЛЬ: 204%

ИНФОРМАЦИЯ: 12%/день на 17 дней

УСЛОВИЯ: личный вклад от 100$ до 5000$

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 5 активных рефералов с личным вкладом от 100$

Ежедневные выплаты в течении 24 часов



AIR SHIPPING:

ПРИБЫЛЬ: 175%

ИНФОРМАЦИЯ: 7%/день на 25 дней

УСЛОВИЯ: личный вклад от 50$ до 2000$

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 5 активных рефералов с личным вкладом от 50$

Ежедневные выплаты в течении 24 часов



RAILWAY SHIPPING:

ПРИБЫЛЬ: 150%

ИНФОРМАЦИЯ: 5%/день на 30 дней

УСЛОВИЯ: личный вклад от 25$ до 1000$

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 5 активных рефералов с личным вкладом от 25$

Ежедневные выплаты в течении 24 часов



TRUCK SHIPPING:

ПРИБЫЛЬ: 3%

ИНФОРМАЦИЯ: 3% в день бессрочно

УСЛОВИЯ: Личный вклад от 1$ до 100$

РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 5 активных рефералов с личным вкладом от 1$

Ежедневные выплаты в течении 24 часов Платежные системы: PerfectMoney, AdvCash, BitCoin, QIWI, OkPay, NixMoney

Реферальная программа: 8% - 2% - 1%



О сервере:

IP Address 185.104.45.60 - 383 other sites hosted on this server

IP Location United Kingdom - Scotland - Edinburgh - Inhosted Lp

ASN United Kingdom AS200525 INHOSTED, GB (registered Jun 15, 2015)

Name Server: NS111.INHOSTEDNS.COM

Name Server: NS211.INHOSTEDNS.NET

Name Server: NS311.INHOSTEDNS.ORG



SSL:

Valid from August 24, 2017 to November 22, 2017

Serial Number: 0405151f20f025438e2cc775a4ab9478b923

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: Let's Encrypt Authority X3



Наш вклад:

https://blockchain.info/tx/5b0004b88...c9db39ac2f2707

