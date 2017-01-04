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Кошелек Blockchain объявляет о партнерстве с биржей Unocoin

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Кошелек Blockchain объявляет о партнерстве с биржей Unocoin

Компания Blockchain, один из крупнейших провайдеров биткойн-кошельков, объявила о партнерстве с индийской биржей Unocoin.

Партнерство с Unocoin предоставит пользователям Blockchain возможность быстро и легко пополнить свой биткойн-кошелек.

Начиная с 6 сентября, пользователи кошелька Blockchain смогут привязать свой банковский счет напрямую к кошельку и приобретать биткойны у Unocoin.


Эта возможность безусловно поможет кошельку Blockchain быстро увеличить свою пользовательскую базу в Индии, где принятие кредитных и дебетовых карт до сих пор значительно отстает от более развитых экономик, в которых работает Blockchain. Этот шаг также позволит обеим компаниям использовать сильные стороны друг друга, позволяя развивать более надежную инфраструктуру без ущерба для безопасности и контроля.


Демонетизация помогла

Индия является быстрорастущим рынком криптовалют, это проявляется в увеличении спроса на биткойн после демонетизации. Демонетизация фактически вывела из обращения денежные знаки большого номинала, что привело к масштабному кризису в течение нескольких месяцев и невероятному спросу на биткойн из-за его статуса неконтролируемого государством актива.

Мобильное развертывание

Интеграция с Unocoin доступна пользователям десктопной версии уже сейчас, в ближайшем будущем планируется расширить предложение на Android и iOS.




Перевод специально для mmgp.ru
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