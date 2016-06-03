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Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.05.2017
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Черты характера, без которых не станешь трейдером
Трейдер – это, наверное, одна из самых молодых профессий для жителей стран СНГ. Еще совсем недавно мы даже не знали такого слова. Но теперь на баннерах в городе, в рекламах газет, по телевизору нас призывают заняться торговлей на бирже. Все выглядит очень заманчиво. Мы приходим на курсы или самостоятельно начинаем изучать трейдинг, а там все очень просто и логично. Это хорошо, если у нас хватает ума и терпения сначала научиться торговать, разработать свою торговую систему, а уже потом вкладывать собственные денежки. К сожалению, не у всех это получается. Многие хотят слишком быстрых денег, сливают большие суммы, а потом, разозлившись на биржу , начинают кричать на всех углах, что Форекс – лохотрон.
Так в чем же причина неудач? Ведь с самого начала, когда человек только приступает к изучению трейдинга, он из разных источников узнает, что только 2% людей, пришедших на биржу, становятся успешными трейдерами. Это общеизвестный факт. Но почему-то никто изначально не хочет себя отнести к оставшимся 98%. Каждый считает, что он как раз из числа этих 2%.
Так какими же чертами обладают люди, которые остаются на бирже?
Здесь необходимо выделить три составляющие: ум, психологическое состояние и дисциплину.
Итак, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ СТАНЕШЬ ТРЕЙДЕРОМ:
1.Логическое, нестандартное мышление. Даже если сам по себе человек очень эмоциональный, во время работы на рынке все решения принимаются только головой.
2. Готовность постоянно учиться. Трейдинг – это работа, которая требует большого количества знаний и умений, поэтому трейдер всегда должен учиться и заниматься самообразованием.
3. Серьезное отношение к трейдингу. К нему нельзя относиться как к игре и, соответственно, впадать в азарт.
4. Хладнокровие и трезвый расчет. Успешный трейдер умеет обуздывать свои желания и аппетиты, строго действует в соответствии с намеченным планом.
5. Психологическая устойчивость. Никакие неудачи не должны выводить трейдера из состояния душевного комфорта. Сильные эмоции: гнев, паника, разочарование, эйфория, - не должны присутствовать во время работы на рынке. Трейдер всегда должен быть очень спокоен и сосредоточен.
6. Правильное отношение к деньгам. Деньги – не самоцель, а только средство к ее достижению. А значит, потеря какой-то части денег - не трагедия, она просто чуть-чуть отодвигает нас от достижения нашей цели.
7. Самодисциплина. Для того, чтобы быть успешным трейдером, нужно строго следовать своей торговой системе. А для этого нужна большая сила воли.
8. Уверенность в своих силах. Никакие прошлые неудачи, никакие советы аналитиков не должны мешать трейдеру грамотно проанализировать ситуацию и правильно, без страха, войти в сделку. Важна именно уверенность, а не самоуверенность, так как в случае самоуверенности трейдер может упрямо отстаивать свою позицию вплоть до полного слива депозита.
9. Умение учиться на своих ошибках и делать соответствующие выводы. Успешный трейдер должен быть самокритичным, вовремя закрывать убыточные сделки, а не пересиживать неудачный вход в сделку « на заборе». И делать это надо спокойно, без сожаления.
10. Скромность. Не стоит кричать о своих успехах и кичиться своими достижениями, так как рынок обязательно отомстит, причем, самым жестоким образом.
11. Терпение. Обучение трейдингу – очень длинный и очень трудный путь. И надо быть готовым к тому, что не все и не сразу будет получаться.
12. Целеустремленность. К сожалению, большинство людей не умеют доводить начатое до конца. Еще первые неудачи они могут пережить, но когда идет черная полоса, они все бросают и уже ничего не хотят. Путь трейдера очень тернист. От рынка придется получать много затрещин и тумаков, и надо быть к этому готовым. Никакие преграды не должны заставить трейдера уйти со своего пути.
13. Способность к планированию и организованности. Успешный трейдер планирует свое время по приоритетам и решает задачи по степени их важности.
Однако, если у вас есть эти черты характера, это совсем не означает, что вы обязательно станете успешным трейдером. К тому же, все перечисленные черты могут на данном этапе не быть развиты в полной мере, но это не страшно, просто нужно стремиться к тому, чтобы довести их до совершенства. Но также абсолютно верно и то, что, если вы не обладаете такими чертами характера, успешным трейдером вы, скорее всего, не станете никогда.
Мне хотелось бы знать мнение наших форумчан по данному вопросу. Возможно, я что-то упустила. Может, Вы скажете, что я в корне не права. Ну что ж, давайте поспорим.
В начале темы я помещаю опрос. Убедительная просьба проголосовать и прокомментировать свой вариант. Заранее благодарна за внимание.
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Автор: Анаэль 2017
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