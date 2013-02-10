Drum13 Мастер

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В Европе стартует очередная инвестиционная афера в сфере зелёной энергетики



Европейская корпорация TuNur подала заявку в адрес правительства Туниса о строительстве в песках Сахары огромной солнечной электростанции мощностью 4,5 ГВт. Разработчики проекта обещают запитать, в общей сложности 2,5 млн европейских домовладений.



Если инновационный проект будет допущен до реализации, то уже в самое ближайшее время электростанция сможет поставлять электроэнергию на рынок Европейского Союза. Проблема, по словам руководства корпорации TuNur только одна, получить разрешение на реализацию проекта от правительства Туниса.



Согласно опубликованному проекту, после запуска солнечной электростанции на всю мощность, электроэнергия будет поставляться на рынки таких европейских государств, как Мальта, Италия и Франция. Таким образом, европейский капитал решил полностью отказаться от другого инвестиционного проекта Desertec в пользу запуска грандиознейшего проекта по экспорту солнечной электроэнергии из Туниса по подводным кабелям, которые ещё предстоит проложить по дну Средиземного моря, в рамках инвестиционного проекта.



Главный исполнительный директор TuNur заявил прессе, что если правительства европейский стран озабочены глобальным потеплением, то они поймут, что финансирование возведения данной электростанции является самым актуальным проектом современности.



По самым скромным подсчётам, более 60 процентов первичной энергии поставляется в Европу либо из России, либо из стран Ближнего Востока. И в связи с этим возникает вопрос, желает ли дальше ЕС инвестировать в энергетические проекты, которые всё больше привязывают экономику Европейского Союза к этим поставкам.



И ЕС уже откликнулся на призыв руководства корпорации TuNur, присвоив проекту по укладке морского электрического кабеля статус приоритетного. В общей сложности, на строительство солнечной электростанции требуется найти инвестиций на сумму 5 млрд евро. Строительные работы должны стартовать в начале 2019 года, а уже первые поставки электроэнергии в Европу начнутся к 2021 году, через энергосистему Мальты. В течение этого же года будет проложено два подводных кабеля до Италии, с последующим подключением Франции к 2024 году.



Если проект будет реализован полностью, то миру явят самую большую в мире электростанцию, ведь она по площади в три раза превзойдёт площадь Манхэттена. Солнечный парк будет использовать сотни тысяч параболических зеркал и несколько башен, высотой до 200 метров. Так будет использоваться электрогенерирующая сила Сахары.



Но самое главное, что по плану корпорации TuNur, новая электростанция даст 20 тыс новых рабочих мест, соединив энергосистемы Туниса, через мальтийскую энергосистему с европейской, включая и Англию.



Но главный аналитик Tunisian Economic Observatory не совсем уверен, что инвестиционный проект будет "блестеть как золото", согласно всем обещаниям. По мнению специалиста, у корпорации TuNur не хватает ни компетенции, ни денежных средств, чтобы реализовать такой амбициозный проект. К примеру, стартовавший четыре года назад другой энергетический проект Desertec, стоимостью в 400 млрд долларов и который вызвал такой ажиотаж в Европе, рухнул, похоронив под собой все мечты европейских потребителей о чистой электроэнергии, похоронив под собой заодно и инвесторов.



Специально для mmgp.ru Европейская корпорация TuNur подала заявку в адрес правительства Туниса о строительстве в песках Сахары огромной солнечной электростанции мощностью 4,5 ГВт. Разработчики проекта обещают запитать, в общей сложности 2,5 млн европейских домовладений.Если инновационный проект будет допущен до реализации, то уже в самое ближайшее время электростанция сможет поставлять электроэнергию на рынок Европейского Союза. Проблема, по словам руководства корпорации TuNur только одна, получить разрешение на реализацию проекта от правительства Туниса.Согласно опубликованному проекту, после запуска солнечной электростанции на всю мощность, электроэнергия будет поставляться на рынки таких европейских государств, как Мальта, Италия и Франция. Таким образом, европейский капитал решил полностью отказаться от другого инвестиционного проекта Desertec в пользу запуска грандиознейшего проекта по экспорту солнечной электроэнергии из Туниса по подводным кабелям, которые ещё предстоит проложить по дну Средиземного моря, в рамках инвестиционного проекта.Главный исполнительный директор TuNur заявил прессе, что если правительства европейский стран озабочены глобальным потеплением, то они поймут, что финансирование возведения данной электростанции является самым актуальным проектом современности.По самым скромным подсчётам, более 60 процентов первичной энергии поставляется в Европу либо из России, либо из стран Ближнего Востока. И в связи с этим возникает вопрос, желает ли дальше ЕС инвестировать в энергетические проекты, которые всё больше привязывают экономику Европейского Союза к этим поставкам.И ЕС уже откликнулся на призыв руководства корпорации TuNur, присвоив проекту по укладке морского электрического кабеля статус приоритетного. В общей сложности, на строительство солнечной электростанции требуется найти инвестиций на сумму 5 млрд евро. Строительные работы должны стартовать в начале 2019 года, а уже первые поставки электроэнергии в Европу начнутся к 2021 году, через энергосистему Мальты. В течение этого же года будет проложено два подводных кабеля до Италии, с последующим подключением Франции к 2024 году.Если проект будет реализован полностью, то миру явят самую большую в мире электростанцию, ведь она по площади в три раза превзойдёт площадь Манхэттена. Солнечный парк будет использовать сотни тысяч параболических зеркал и несколько башен, высотой до 200 метров. Так будет использоваться электрогенерирующая сила Сахары.Но самое главное, что по плану корпорации TuNur, новая электростанция даст 20 тыс новых рабочих мест, соединив энергосистемы Туниса, через мальтийскую энергосистему с европейской, включая и Англию.Но главный аналитик Tunisian Economic Observatory не совсем уверен, что инвестиционный проект будет "блестеть как золото", согласно всем обещаниям. По мнению специалиста, у корпорации TuNur не хватает ни компетенции, ни денежных средств, чтобы реализовать такой амбициозный проект. К примеру, стартовавший четыре года назад другой энергетический проект Desertec, стоимостью в 400 млрд долларов и который вызвал такой ажиотаж в Европе, рухнул, похоронив под собой все мечты европейских потребителей о чистой электроэнергии, похоронив под собой заодно и инвесторов.

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