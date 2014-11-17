inik1080 Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.11.2014 Сообщений: 6,642 Благодарностей: 1,353 УГ: 10 КП: 0.144 подарки

Amazon откроет в Барселоне хаб по исследованию машинного обучения

Amazon объявила о планах создания в Барселоне нового научно-исследовательского хаба по исследованию машинного обучения и планирует нанять более 100 инженеров и ученых в начале 2018 года.



Научно-исследовательский центр, расположенный в городской зоне под названием 22@, будет расположен в том же здании, что и недавно объявленный компанией Amazon Seller Support Hub (центр поддержки продавцов), который планируется открыть примерно в то же время и который поможет небольшим онлайн-компаниям из Южной Европы продавать свои товары на площадке Amazon.



"Мы хотим тесно сотрудничать с научным сообществом и университетами Испании, чтобы продвигать современные исследования в области машинного обучения", - отметил Ральф Хербрих, директор Amazon по компьютерному обучению.



В последнее время Amazon усиленно работает в области найма новых работников, недавно продемонстрировав планы увеличить численность своих сотрудников на 55% до 280 000 человек в течение 18 месяцев. Только вчера компания объявила, что ее первый логистический центр в штате Нью-Йорк будет расположен на Статен-Айленд, а несколько месяцев назад Amazon разместила объявления о 50 000 складских рабочих местах в США. В Европе компания нанимает сотрудников различных специальностей, включая машинное обучение. А еще в мае Amazon объявила о планах по расширению своего центра развития в Кембридже, Англия, где будет работать 400 новых сотрудников. Их сферой интересов станут машинное обучение, дроны, Alexa и другие формы искусственного интеллекта.



Что касается того, как Amazon применяет свои исследования в области машинного обучения, то компания часто использует его в своих обширных объёмах данных для прогнозирования потребительского спроса на конкретные продукты. Также машинное обучение используется для совершенствования своего смарт-помощника Alexa, который в настоящее время общается на английском и немецком языках. Выбор Барселоны для научно-исследовательского хаба может означать, что испанский (или каталонский) может быть следующим в списке языков Alexa.



Здесь также стоит отметить, что Барселона является крупным университетским городом и центр может служить точкой привлечения талантов из соседних городов и стран.



"Барселона - идеальное место для нашего нового научно-исследовательского центра", - добавил Франсуа Нуйц, вице-президент и региональный менеджер Amazon по Испании и Италии. "В городе имеется большая сеть университетов и качество жизни в нем делает его очень привлекательным местом для международных талантов".



Уникальность



Специально для mmgp.ru Amazon объявила о планах создания в Барселоне нового научно-исследовательского хаба по исследованию машинного обучения и планирует нанять более 100 инженеров и ученых в начале 2018 года.Научно-исследовательский центр, расположенный в городской зоне под названием 22@, будет расположен в том же здании, что и недавно объявленный компанией Amazon Seller Support Hub (центр поддержки продавцов), который планируется открыть примерно в то же время и который поможет небольшим онлайн-компаниям из Южной Европы продавать свои товары на площадке Amazon."Мы хотим тесно сотрудничать с научным сообществом и университетами Испании, чтобы продвигать современные исследования в области машинного обучения", - отметил Ральф Хербрих, директор Amazon по компьютерному обучению.В последнее время Amazon усиленно работает в области найма новых работников, недавно продемонстрировав планы увеличить численность своих сотрудников на 55% до 280 000 человек в течение 18 месяцев. Только вчера компания объявила, что ее первый логистический центр в штате Нью-Йорк будет расположен на Статен-Айленд, а несколько месяцев назад Amazon разместила объявления о 50 000 складских рабочих местах в США. В Европе компания нанимает сотрудников различных специальностей, включая машинное обучение. А еще в мае Amazon объявила о планах по расширению своего центра развития в Кембридже, Англия, где будет работать 400 новых сотрудников. Их сферой интересов станут машинное обучение, дроны, Alexa и другие формы искусственного интеллекта.Что касается того, как Amazon применяет свои исследования в области машинного обучения, то компания часто использует его в своих обширных объёмах данных для прогнозирования потребительского спроса на конкретные продукты. Также машинное обучение используется для совершенствования своего смарт-помощника Alexa, который в настоящее время общается на английском и немецком языках. Выбор Барселоны для научно-исследовательского хаба может означать, что испанский (или каталонский) может быть следующим в списке языков Alexa.Здесь также стоит отметить, что Барселона является крупным университетским городом и центр может служить точкой привлечения талантов из соседних городов и стран."Барселона - идеальное место для нашего нового научно-исследовательского центра", - добавил Франсуа Нуйц, вице-президент и региональный менеджер Amazon по Испании и Италии. "В городе имеется большая сеть университетов и качество жизни в нем делает его очень привлекательным местом для международных талантов".Специально для mmgp.ru

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты

Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года

Cтатьи для вас и $ для авторов

Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс __________________